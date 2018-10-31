АН-94: зачем в автомате русского спецназа колесо

Благодаря уникальному устройству этот автомат затмил по боевым качествам даже всемирно знаменитый АК-74. Однако в массовое серийное производство для полного перевооружения российской армии АН-94 выпускать не собираются (по крайней мере, в обозримом будущем).

Кто и когда его создал

В одном из номеров журнала «Наука и техника» за 2008 год описывается история создания АН-94. От объявления конкурса среди советских конструкторов-оружейников на изготовление автомата, который бы превзошел по боевым качествам АК, до принятия на вооружение этого автоматического оружия, получившего название «Абакан» (по проекту), прошло почти 20 лет. За разработки принялись в 1978 году в одной стране (СССР), а в российские войска «Абакан» поступил уже когда Советский Союз распался.

Поставленная перед советскими конструкторами задача выражалась в том, чтобы сделать автомат с более эффективной стрельбой, чем у АК — главным требованием военных была более высокая кучность и меньшая отдача. Автоматы Калашникова, не зависимо от модельного ряда, несмотря на все свои достоинства, имеют один ощутимый минус — при ведении автоматического огня в цель попадают максимум первых два-три выстрела, а потом отдача задирает ствол вверх и удерживать оружие на линии прицеливания не представляется возможным.

В этой работе были задействованы все соответствующие предприятия оборонной отрасли СССР. В результате сложного конкурсного отбора выбор остановили на автомате со смещенным импульсом отдачи (модернизированном) ижевского конструктора Геннадия Никонова — эта модель поначалу называлась АСМ.

Как показали последующие войсковые испытания, кучность стрельбы у АСМ оказалась лучше, чем у АК-74 более чем в 10 раз, даже если из автомата стреляли малоопытные солдаты. Было принято решение принять этот автомат на вооружение Советской Армии, но этому процессу помешал распад СССР. В отдельные подразделения российской армии и в МВД (им, в частности, пользуются спецназовцы «Витязя», ижевского СОБРа и спецподразделения дивизии особого назначения (ДОН)) он поступил только в 1997 году.

Устройство и принцип действия «Абакана»

Согласно сведениям из 24-страничной брошюры «5,45 мм автомат Никонова. Техническое описание инструкция по эксплуатации», при неполной разборке АН-94 «распадается» на 17 деталей и узлов. Одна из них представляет собой колесо. По сути это колесо-ролик является составной частью досылающего механизма автомата и позволяет минимизировать отдачу.

Стрельба из «Абакана» отличается большей кучностью и точностью, чем из автоматов Калашникова и это достигается за счет смещения импульса отдачи: благодаря конструкции автомата, отдача не меняет его положения до вылета выстреленных пуль из ствола. Это так называемая «лафетная схема», по которой устроены артиллерийские установки — откат ствола при выстреле происходит одномоментно с затвором. Подвижный стреляющий агрегат, который перемещается внутри кожуха-лафета — это принципиально новое конструкторское решение.

Автоматика АН-94 работает за счет энергии данного агрегата, и перезарядка осуществляется под воздействием энергии части пороховых газов, поступающих в газовую камеру из ствола после выстрела. Именно этот принцип и является основным отличием АН-94 от остальных видов современного автоматического оружия, находящихся на вооружении в армиях мира. В режиме стрельбы с отсечкой по два выстрела второй патрон выстреливается ещё в тот момент, когда стреляющий агрегат двигается назад под действием отдачи. Получается, что расстоянии в 100 метров даже неопытный солдат может положить две пули в одну точку.

АН-94 способен вести огонь одиночными, очередями с отсечкой по 2 патрона и полностью автоматически.

Почему он не заменил АК

Как считает автор журнала «Калашников. Оружие, боеприпасы, снаряжение», известный исследователь образцов отечественного вооружения Руслан Чумак, тому несколько причин. Чумак убежден в том, что эти образцы — автоматы Калашникова и Никонова, должны существовать параллельно, поскольку они различаются по предназначению. АН-94 больше подходит для спецназа — там им пользуются профессионалы, способные к более тщательному освоению автомата и максимально эффективному его применению.

Для того чтобы эту уникальную разработку пустить в массовое, серийное производство, необходимо, чтобы АН-94 использовался ежедневно, а не от случая к случаю, во время выезда на армейские стрельбы. Этот автомат слишком сложен и дорогостоящ в изготовлении, чтобы им «разбрасываться», считает Руслан Чумак.

Аналогичной точки зрения, к слову, придерживался и конструктор АН-94 Геннадий Никонов, который считал, что его автомат лучше всего доверять профессионалам, а не солдатам-срочникам.

В настоящее время Абакан не производится, а оставшиеся образцы стоят на вооружении в некоторых отрядах полицейского спецназа. В силу дороговизны и технологической сложности, скорей всего ему на замену придут более современные образцы со сбалансированной автоматикой. Но это оружие остается первопроходцем по уникальности и многим техническим решениям.