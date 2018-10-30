В чем серьезное отличие М1 «Абрамс» от Т-14 «Армата»

National Interest (США): серьезное отличие танка М1 «Абрамс» от российского Т-14 «Армата»

National Interest (США) сравнивает достоинства и недостатки этих концепций. Если внимательно посмотреть на конструкцию самых популярных в мире танков, становится ясно, что существуют две четкие концепции проектирования. Первую можно увидеть на примере «Абрамса» и «Леопарда 2». Вторая концепция проектирования представлена российскими танками серии «Т». Авторсравнивает достоинства и недостатки этих концепций.

Если внимательно посмотреть на конструкцию самых популярных в мире танков, становится ясно, что существуют две четкие концепции проектирования. Первую можно увидеть на примере «Абрамса» и «Леопарда 2», у которых боекомплект хранится в защищенном башенном отсеке. При попадании в танк сила взрыва отводится в сторону от экипажа. Вторая концепция проектирования представлена российскими танками серии «Т», в которых боеприпасы хранятся главным образом под башней и непосредственно в ней в боеукладке карусельного типа. Из нее снаряды подаются в автомат заряжания.

Использование автомата заряжания в российских танках позволяет сократить численность экипажа до трех человек (к худу ли, к добру ли?) и за счет высвободившегося объема усилить броню. Однако размещение боекомплекта в карусели может привести к возникновению очень опасной ситуации, если при попадании в танк взорвутся боеприпасы.

Более того, в некоторых танках используется автомат заряжания в отдельном отсеке, что позволяет задействовать лучшие элементы из обеих концепций проектирования. Но почему такая конструкция встречается довольно редко? И станет ли она популярнее в будущем?

В настоящее время автоматы заряжания в изолированном отсеке используются в четырех типах танков. Это французский «Леклерк», японские «Тип 90» и «Тип 10», а также южнокорейский K2 «Черная пантера». Такие же автоматы заряжания используются в артиллерии, но там их применяют главным образом ради скорости, а не из-за тех преимуществ, которые они дают танкам.

Автомат заряжания танка «Леклерк» подает снаряды из кассеты на 22 боеприпаса, которая размещается в изолированном отсеке. Автомат заряжания отделен от экипажа бронестенками, что повышает безопасность экипажа и живучесть танка. Снаряды подаются через небольшое отверстие, открывающееся лишь на короткое время непосредственно в момент заряжания. Кассета на 22 боеприпаса окружена вышибными панелями. У танков К2, «Тип 90» и «Тип 10» конструкция автомата заряжания аналогичная, и размещается он примерно там же. Небольшие отличия состоят в способе подачи снаряда из бронированного отсека в казенную часть орудия.

В некоторых проектах Советы экспериментировали с гибридной системой изолированный отсек/карусель. Иногда невзрывоопасные поддоны размещались в карусели, а сам заряд хранился в отсеке с вышибными панелями. Преимущество такой конструкции по сравнению с автоматами заряжания в изолированном отсеке заключается в том, что размеры башни уменьшаются, так как весь танковый боеприпас не надо хранить за бронестенками.

В этом один из главных минусов изолированного автомата заряжания. Хранить там боекомплект можно относительно безопасно, однако большой отсек для боеприпасов ограничивает углы маневра башни. Кроме того, длинный изолированный отсек увеличивает размеры танка, который при вращении башни становится более крупной мишенью.

Но в «Армате» применяется иной принцип. В этом танке сохранен автомат заряжания карусельного типа, однако он отделен от экипажа, который размещается в бронекапсуле в корпусе. Таким образом, «Армата» повышает безопасность экипажа и одновременно сохраняет небольшие размеры как цель.

Но, пожалуй, главная причина непопулярности автомата заряжания в изолированном отсеке в западных странах состоит в том, что он не подходит «Леопардам» и «Абрамсам» концептуально. Конструкция этих танков строится вокруг экипажа из четырех человек, в котором четвертый является заряжающим. Согласно американской и немецкой доктрине, благодаря четвертому члену экипажа легче проводить обслуживание и ремонт в полевых условиях. На практике заряжающие в танках «Леопард» и «Абрамс» ничуть не отстают от автоматов заряжания карусельного и изолированного типов.

Но если танковая пушка станет больше, увеличив свой калибр до 140 или 152 миллиметров, заряжающий начнет отставать от машин. Если в танке когда-нибудь будут применены такие калибры, мы, скорее всего, увидим, как у перспективных версий «Абрамса» появятся автоматы заряжания в изолированном отсеке.

Такая концепция ранее проходила проверку, включая различные конструкции с двумя массивными поворотными кассетами в изолированном отсеке башни «Абрамса» под названием FASTDRAW («Быстрая изготовка»). При использовании такой конструкции четвертый член экипажа, скорее всего, останется, но одновременно сохранится такой недостаток как уменьшенный угол безопасного маневра башни. Правда, он будет не намного меньше, чем у обычного «Абрамса».