РФ запустит спутник с мобильного ракетного комплекса

Россия запустит спутник с мобильного ракетного комплекса

«Нужно одобрение президента страны, которое, как мы ожидаем, должно произойти не позже ноября с тем, чтобы через два года обеспечить готовность данного пуска», — сказал он на конференции по диверсификации ракетно-космической промышленности.

Данный проект, отметил генконструктор, является возвратом к сделанному в 1990-е годы и первое десятилетие XXI века.

«Это использование военных технологий в мирных целях. Выведение на низкие околоземные орбиты специфической по высоте орбиты и по массе полезных нагрузок области», — уточнил Соломонов.

Эксперт напомнил, что в 1990-е годы и начале 2000-х годов было произведено много запусков спутников США, Мексики, Израиля, Швеции, а «особенностью является то, что проект базируется на технологии боевых ракетных комплексов особого типа — это подвижные грунтовые комплексы, не требующие практически никакой инфраструктуры». Соломонов также отметил конкурентоспособность пусковых услуг, которые может предложить проект «Старт-1», и загрузку заказами, которую получат предприятия российского ВПК.

Ракета-носитель «Старт-1» представляет собой конверсионную версию межконтинентальной баллистической ракеты 15Ж58 подвижного грунтового ракетного комплекса «Тополь». Масса выводимой с площадок на Плесецке и Свободном на низкие орбиты (400 километров) полезной нагрузки достигала 500 килограммов. Первый запуск осуществлен в 1993 году, последний — в 2006-м.