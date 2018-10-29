Россия разрабатывает новое оружие

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«Техмаш» разрабатывает новую авиационную ракету 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский концерн "Техмаш" (входит в Ростех) разрабатывает в инициативном порядке новую авиационную ракету "Монолит", сообщил РИА Новости гендиректор концерна Владимир Лепин.
"Мы работаем, конечно, не стоим на месте", — сказал Лепин, отвечая на вопрос о разработке новой ракеты "Монолит".
Говоря о сроках создания нового изделия, собеседник агентства пояснил, что это "процесс небыстрый".
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По словам Лепина, ракета предназначена для боевых самолетов и вертолетов, а ее разработка ведется в инициативном порядке.
"Этой работой мы хотим показать, что в авиационном направлении мы тоже движемся", — сказал он.
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