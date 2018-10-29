Россия разрабатывает новое оружие

«Техмаш» разрабатывает новую авиационную ракету

"Мы работаем, конечно, не стоим на месте", — сказал Лепин, отвечая на вопрос о разработке новой ракеты "Монолит".

Говоря о сроках создания нового изделия, собеседник агентства пояснил, что это "процесс небыстрый".

По словам Лепина, ракета предназначена для боевых самолетов и вертолетов, а ее разработка ведется в инициативном порядке.