«Их стало гораздо больше»: чем подлодки РФ напугали США

Адмирал ВМС США оценил эффективность российских подлодок

Неаполе. Россия производит эффективные субмарины и обладает мощным подводным флотом — такое мнение высказал командующий военно-морскими силами США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго . Он также возглавляет Объединенное командование сил НАТО «Газета.Ru» проанализировала слова американского адмирала и состояние подводных сил Северного флота России, опасность которого подразумевал Фогго.

«Русские продолжали инвестировать в исследования, разработку и производство очень эффективных подводных лодок, которые являются нашим самым действенным противником», — сказал адмирал в эфире телеканала CNN.

Фогго отметил, что российские подлодки нового поколения являются чрезвычайно эффективными и представляют большую опасность.

По всей видимости, в первую очередь американский адмирал имел в виду многоцелевые атомные подводные лодки с крылатыми ракетами четвертого поколения проекта 885/885М «Ясень».

По состоянию на 2015 год головной корабль этого проекта «Северодвинск» вошел в состав Северного флота ВС России, следующие корабли серии строятся по усовершенствованному проекту 885М «Ясень-М». На вооружении этих лодок — ракеты «Калибр-ПЛ» и «Оникс».

В настоящее время заводские ходовые испытания проходит подводная лодка К-561 «Казань». В постройке находится пять субмарин этого проекта: К-573 «Новосибирск», К-571 «Красноярск», К-564 «Архангельск», «Пермь» и «Ульяновск». «Казань» должна вступить в строй в 2019 году, остальные лодки — в 2020 году.

По мнению адмирала Фогго, в России насчитывается около 40 боевых субмарин, более 20 из них сосредоточены на Северном флоте и способны работать в Северной Атлантике и Арктике.

Фогго подчеркнул, что Россия уже увеличила число своих подлодок в северной части Атлантического океана, а также в Северном Ледовитом океане. Эти субмарины являются большой головной болью для лидеров НАТО.

«Они дают нам понять, что находятся там. Их стало гораздо больше, и они действуют в местах, где не действовали раньше», — пояснил Фогго.

Поскольку адмирал Фогго говорил о Северном флоте, проанализируем боевой состав подводных сил этого оперативно-стратегического объединения российского ВМФ.

На Северном флоте сегодня в строю:

— четыре атомных подводных лодки с крылатыми ракетами (К-119 „Воронеж“, К-410 „Смоленск“, К-266 „Орел“ — все проекта 949А, К-560 „Северодвинск“ проекта 885);

— 13 многоцелевых атомных подводных лодок (К-317 „Пантера“, К-461 „Волк“, К-328 „Леопард“ (ремонт), К-154 „Тигр“, К-157 „Вепрь“ (ремонт), К-335 „Гепард“ — все проекта 971, Б-329 „Карп“ (ремонт) и Б-276 „Кострома“ — проекта 945, Б-534 „Нижний Новгород“ и Б-336 „Псков“ — проекта 945А, Б-138 „Обнинск“, Б-414 » Даниил Московский », Б-448 «Тамбов» (ремонт) — все проекта 671РТМК);

—шесть дизельных подводных лодок (Б-585 «Санкт-Петербург» — проект 677, Б-808 «Ярославль» (ремонт), Б-459 «Владикавказ», Б-471 «Магнитогорск», Б-177 «Липецк», Б-800 «Калуга» — все проекта 877).

Из всех перечисленных атомных подводных лодок к новейшим субмаринам — четвертого поколения — можно отнести только ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 955 К-535 «Юрий Долгорукий» и атомную подводную лодку с крылатыми ракетами проекта 885 К-560 «Северодвинск».

Заметим, что районы боевой службы РПК СН располагаются сравнительно недалеко от побережья России. Для этих целей в Атлантику К-535 не ходит.

Все остальные ракетные подводные крейсера стратегического назначения СФ вступили в строй еще в советские времена. К примеру, «Дмитрий Донской» спущен на воду в 1980 году, «Верхотурье» и «Екатеринбург» — в 1984 году, «Тула» — в 1987 году, «Брянск» — в 1988 году, «Карелия» — в 1989 году, «Новомосковск» — в 1990 году.

Несколько «посвежее» многоцелевые АПЛ проекта 971. «Пантера», «Волк», «Леопард», Тигр», «Вепрь» были спущены на воду и вступили в строй в 1990-1995 годах. Самая новая из лодок этого проекта — субмарина «Гепард» — вступила в строй в 2001 году. Все подводные лодки проекта 671РТМК, 949 и 949А — еще советской постройки.

Поскольку Джеймс Фогго отметил, что российские субмарины нового поколения являются чрезвычайно эффективными и представляют большую опасность, то видимо, американского адмирала напугала атомная субмарина четвертого поколения Северного флота — К-560 «Северодвинск».

Что касается дизельных подводных лодок, то самая новая из них — Б-585 «Санкт-Петербург» проекта 677 «Лада» — была спущена на воду в 2004 году. Остальные функционируют с советских времен: Б-808 — спущена на воду в 1988 году, Б-459 и Б-471 — в 1990 году, Б-177 — в июле 1991 года, Б-800 — в 1989 году.

Отметим, что спущена на воду еще не значит, что субмарина передана в боевой состав флота.

Несмотря на то что всем этим лодкам уже по 30 лет, они и сегодня грозное оружие, хотя вряд ли именно эти субмарины могли так сильно напугать адмирала Фогго.

Безусловно, интенсивность боевой и оперативной подготовки подводных сил Северного флота за последнее время существенно выросла. Российские субмарины начали демонстрировать свое присутствие в тех районах Мирового океана, которые они оставили в 1990-е и в начале 2000-х годов.

Однако говорить, что сегодня Северная Атлантика кишит новейшими российскими субмаринами, было бы большим преувеличением. Не может создать подобного впечатления единственная лодка четвертого поколения «Севевродвинск» и несколько субмарин 971 проекта.

Поэтому командующий военно-морскими силами США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго, мягко говоря, сильно преувеличивает боевой состав подводных сил Северного флота. К примеру, он утверждает, что российских субмарин «стало гораздо больше».

А Северный флот за последние пятнадцать лет получил только три новых подводных лодки — ДЭПЛ Б-585 «Санкт-Петербург» проекта 677 «Лада», РПК СН К-535 «Юрий Долгорукий» проекта 955 и ПЛАРК К-560 «Северодвинск» проекта 885.

Вероятно, причина, по которой американский адмирал сделал подобные заявления, довольно банальна — для начала до предела раздуть миф о российской военной угрозе (теперь уже на морях),

а затем выбить средства на увеличение корабельного состава ВМС США.