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Компонент ядерной энергодвигательной установки создан в РФ
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Россия испытала компонент ядерной энергодвигательной установки 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: НПО Энергомаш
В России успешно прошли наземные испытания системы охлаждения космической ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса, следует из материалов на сайте госзакупок.
«Работы выполнены в полном объеме. Результаты соответствуют требованиям технического задания», — говорится в документации.
В ходе работ, отмечается в сообщении, проведены испытания и выявлены закономерности функционирования элементов и узлов перспективных систем отвода и передачи тепла ядерной энергодвигательной установки в условиях, максимально приближенным к условиям космического пространства.
Также указывается, что проработана технология изготовления генератора капель и элементов заборного устройства. Выполнена программа исследований модели капельного холодильника-излучателя.
«Изготовлены и испытаны экспериментальные образцы генератора капель и элементов заборного устройства», — уточняется в документации.
Заказчиком работ является госкорпорация «Роскосмос», головным исполнителем — государственный научный центр «Центр Келдыша». Цена этапа работ составила примерно 122 миллионов рублей.
«Росатом» неоднократно, в частности в марте 2016-го, заявлял о планах изготовления к 2018 году опытного образца ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса, предназначенной для полетов в дальнем космосе.
В период с 1970-го по 1988 год в СССР был осуществлен запуск 32 космических аппаратов с термоэлектрической ядерной энергоустановкой, а в период с 1960-го по 1980 год разработан и прошел испытания на Семипалатинском полигоне ядерный ракетный двигатель.
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