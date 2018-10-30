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Водолазы ТОФ впервые погрузились на 416 метров
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Водолазы Тихоокеанского флота впервые погрузились на 416 метров 

РИА Новости + ещё 7 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Водолазы Тихоокеанского флота впервые в истории Военно-морского флота России погрузились на глубину 416 метров, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по флоту Николай Воскресенский.
"Водолазные специалисты Тихоокеанского флота, научно-исследовательского института (спасания и подводных технологий) ВУНЦ ВМФ и отдельного экспедиционного отряда водолазов с борта спасательного судна ТОФ "Игорь Белоусов" в глубоководном полигоне Японского моря впервые в истории Военно-морского флота России совершили погружение в водолазном колоколе на глубину 416 метров с выходом на грунт", — сказал Воскресенский.
Погружение осуществлялось путем длительного пребывания в барокамере с применением современного глубоководного водолазного комплекса ГВК-450. С помощью него водолазы погрузились на глубину, где обследовали подводную акваторию и развернули государственный флаг РФ. Кроме этого, они провели тренировку по подсоединению шлангов подачи воздуха к макету эпроновской выгородки условно аварийной подводной лодки.
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