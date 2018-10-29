Отправится ли «Армата» в Индию?

The National Interest (США): отправятся ли российские танки Т-14 «Армата» в Индию?

Индия начала реализацию программы замены всех танков Т-72 в своей армии. В 2017 году Министерство обороны страны подготовило запрос на предоставление информации. Возможная стоимость этой программы очень высока, и Индия собирается закупить около 1,7 тысячи танков выбранной модели. Российский танк Т-14 «Армата», по всей видимости, является главным претендентом.

Вооруженные силы Индии являются одним из главных операторов российских танков в мире. По данным Международного института стратегических исследований, в настоящее время на вооружении индийской армии находятся почти 2 тысячи танков Т-72 различных модификаций и почти тысяча танков Т-90. Однако танки Т-72 постепенно устаревают, несмотря на все попытки модернизировать их.

Чтобы заменить их, Индия начала реализацию новой программы перспективного танка Future Ready Combat Vehicle (FRCV). Она направлена на то, чтобы заменить все танки Т-72 в индийской армии. В 2017 году Министерство обороны Индии представило Запрос на предоставление информации. Возможная стоимость этой программы очень высока, и Индия собирается закупить около 1,7 тысячи танков выбранной модели.

Требования к танкам FRCV были перечислены в Запросе на предоставление информации. Одним из любопытных требований является вес танка: он не должен превышать 57,5 тонны. В запросе также говорится, что танк должен быть оснащен 120-миллиметровой или 125-миллиметровой пушкой, которая должна пробивать 650-миллиметровую броню и выпускать минимум по шесть снарядов в минуту.

В Запросе также перечислены требования к прицелу, и некоторые из этих требований подразумевают использование новых технологий. Прицелы командира и наводчика должны отслеживать цель автоматически. Что интересно, термоканал не попал в список требований к стабилизированному прицелу командира. Но он необходим для прицела наводчика.

В Запросе сказано, что танк должен иметь броню в передней части, равную в эквиваленте 800 миллиметрам катаной гомогенной стальной брони, систему активной защиты и многоспектральные дымовые приборы. Что интересно, Индия требует, чтобы все боеприпасы хранились с соблюдением «соответствующих мер безопасности». В качестве примера таких мер безопасности приводятся вышибные панели.

Что касается мобильности, то танк FRCV должен обладать соотношением лошадиных сил к тоннам в 25:1, а мощность его двигателя должна оставлять минимум 1500 лошадиных сил. Также требуется дополнительный двигатель, который способен обеспечивать работу ключевых систем танка (навигация, прицел, коммуникации) в течение шести часов.

Помимо технических требований в Запросе указано, что победитель должен согласиться на «всеобъемлющую» передачу технологий касательно конструкции и производства танка. Сюда входят «управление устареванием, продление срока службы и последующая интеграция», которые потребуются танку-победителю.

Итак, какие танки в мире соответствуют этим требованиям?

Российский танк Т-14 «Армата», по всей видимости, является главным претендентом на то, чтобы выиграть соревнование за статус FRCV. Ранее в октябре 2018 года начальник генерального штаба армии Индии Бипин Рават (Bipin Rawat) провел в России шесть дней, чтобы укрепить связи с Россией в области обороны. Хотя это не было подтверждено официально, но Diplomat, Economic Times и Sputnik News сообщили, что во время своего визита генерал обсуждал место российского танка Т-14 в программе FRCV.

Т-14 — это идеальный танк для программы FRCV, поскольку его технические характеристики соответствуют требованиям, предъявляемым к FRCV. В отличие от западных танков он весит всего 48 тонн. Он оснащен 125-миллиметровой пушкой с высоким давлением в стволе, способной выпускать новейшие снаряды APFSDS (бронебойные снаряды со стабилизатором и отделяющимся поддоном), которые могут пробивать 650-миллиметровую броню. Он также оснащен новейшими системами прицела, которые соответствуют требованиям к танку FRCV.

Однако существует довольно серьезное препятствие для того, чтобы «Армата» стал танком FRCV. Как сообщает Sputnik, общая стоимость сделки должна составить 4,5 миллиарда долларов, то есть за каждый танк Индия готова заплатить примерно 2,5 миллиона долларов. Но стоимость одного танка «Армата» составляет 4 миллиона долларов — то есть намного больше, чем Индия готова заплатить.

Тем не менее, другие танки, рассматриваемые в качестве вариантов, уступают «Армате» в этих аспектах. Танк К-2 «Черная пантера» проходит по показателю веса — 55 тонн — но он стоит 7,5 миллионов долларов за одну машину, то есть в три раза больше, чем Индия готова заплатить.

Украинский танк «Оплот», конечно, стоит дешевле и подходит по показателю веса, однако неясно, смогут ли украинцы предоставить снаряды APFSDS, которые являются одним из требований. Слишком медленные поставки танков «Оплот-Т» в Таиланд, возможно, вызовут дополнительные сомнения в способности украинской промышленности поставлять танки в срок.

Существует также угроза американских санкций. Поскольку США уже пригрозили ввести против Индии санкции, если она купит у России С-400, такие же угрозы могут прозвучать в том случае, если «Армата» будет выбран танком FRCV. По всей видимости, Индия готова рискнуть и попытаться начать переговоры по санкциям в связи с покупкой С-400, поэтому, вероятнее всего, она попробует сделать то же самое, если решит выбрать «Армату».

The National Interest, США