Корвет «Громкий» вышел в Японское море на испытания 

Новейший корвет "Громкий", построенный для Тихоокеанского флота (ТОФ), в воскресенье вышел из Владивостока на ходовые испытания. Об этом сообщил журналистам официальный представитель ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.
"Сегодня в соответствие с утвержденным графиком новейший корвет "Громкий", который в ближайшее время пополнит корабельный состав Тихоокеанского флота, вышел из Владивостока на заводские ходовые испытания. Комплекс контрольных мероприятий, в ходе которых предстоит проверить на соответствие заявленным тактико-технические характеристики корабля, надежность и работоспособность в различных условиях систем и оборудования корвета, будет проведен в акватории Японского моря", — сообщил Воскресенский.
Планируется, что до конца года корвет войдет в состав ТОФ.
Корвет "Громкий" был доставлен во Владивосток для заключительного этапа испытаний с Амурского судостроительного завода 31 августа. Это второй корвет проекта 20380, построенным специально для ТОФ в рамках программы перевооружения.
Корабли этого проекта разработаны Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" для действий в ближней морской зоне, борьбы с вражескими надводными кораблями и подводными лодками, артиллерийской поддержки морского десанта. Длина корвета — 104,5 метра, ширина — 13 метров, полное водоизмещение — 2,2 тыс. тонн, скорость полного хода — до 27 узлов.