Армения может закупать оружие у США 

Ереван готов обсудить с Вашингтоном предложение поставки американского оружия в Армению, заявил и.о. премьер-министра страны Никол Пашинян. По его словам, армянское правительство в этом вопросе не ограничено ничем.
«Если будет выгодное для нас предложение, мы обсудим», — цитирует председателя Кабмина «Интерфакс».
Как сообщал News.ru, 24 октября советник президента США Джон Болтон прибыл в Ереван, где встретился с руководством Армении. В ходе встречи чиновник предложил правительству республики закупать американское оружие, которое, по его словам, «в любом случае лучше» российского. При этом советник Трампа уточнил, что Конгресс наложил ограничения на поставки оружия Армении и Азербайджану в связи с конфликтом, однако «есть исключения».