Убить бесшумно: «водяной» револьвер диверсантов

Револьвер Гуревича: водяной пистолет советских диверсантов

С развитием оружейного дела конструкторы разных стран начали думать не только над улучшением качества стрельбы — скорострельности, точности и других характеристиках, но и снижением уровня издаваемого оружием шума. Такие вооружения разрабатывались, в том числе, в СССР. Одним из образцов стал револьвер Гуревича.

Убить бесшумно

Опыт спецопераций во время Великой Отечественной войны показал, что важно не только быстро и эффективно ликвидировать живую силу противника, но и сделать это максимально тихо, не привлекая лишнего внимания. Стоявший на вооружении Красной армии глушитель братьев Митиных "Брамит" уже не удовлетворяли нуждам разведчиков.

Между тем от тишины стрельбы зачастую зависел успех всей спецоперации. Разведчики и диверсанты, которые ходили за линию фронта, добывали важные сведения, например, о начале наступления противника и маневрах его войск, брали "языков" из числа вражеских офицеров. Делать эту ювелирную работу было нужно максимально незаметно, не издавая ни единого громкого звука. В таких условиях шумоподавление стрелкового оружия имело определяющее значение для успеха операции.

Изобретатель из НКВД

Разработку улучшенного оружия для разведки поручили инженеру из Архангельска Евгению Самойловичу Гуревичу , работавшему оружейником в структуре НКВД. Изобретательством он занимался с 1936 года, и к тому моменту успел накопить достаточный опыт.

Сам инженер позже вспоминал, что изрядно поломал голову над созданием наиболее эффективной системы оружейного шумопоглощения. Гуревич, по его признанию, испробовал десятки вариантов. В мае 1943 года он представил патрон, стреляющий без дыма и шума. Основана такая система была на воде — революционный для того времени метод.

"Водяной" патрон

Суть разработки Гуревича состояла в отсечении пороховых газов в патронной гильзе и использовании принципа "водяного толкателя". Порох в гильзе находился в нижней части, а в верхнюю заливалась дистиллированная вода. Отделялись друг от друга верхний и нижний уровень специальной прокладкой — пыжем. На самом верху конструкции находилась пуля.

При выстреле пыж давил на воду, которая и служила ускорителем для пули в стволе. Пороховые газы при этом оставались внутри гильзы. Таким образом удалось избавиться от звуковой ударной волны, что обеспечило бесшумность ведения огня.

Были и проблемы. К примеру, при экстремально низких температурах вода в гильзе могла замерзнуть. Позже эту проблему решили, заменив воду на жидкую смесь — 60% спирта и 40% — глицерина.

Револьвер Гуревича

Дальнейшим шагом стало создание специального оружия под инновационные патроны. Так на свет появился револьвер, названный в честь своего создателя.

Это пятизарядное оружие достаточно крупных габаритов, что неудивительно, поскольку длина патронов для револьвера Гуревича превышала 74 миллиметра. Пуля из ствола вылетала со скоростью 220-230 метров в секунду.

Конструкция оружия была достаточно простой в эксплуатации, барабан было легко снять и заменить на новый. Несмотря на габариты, оружие выглядело достаточно элегантно, хотя размер барабана, обусловленный крупными боеприпасами, все же вносил некоторый дисбаланс в визуальное восприятие револьвера.

Гуревич против Нагана

Летом 1944 года «водяной» револьвер попал на испытательный полигон, где соревновался с револьвером системы Нагана. Выяснилось, что стрельба из "Гуревича" была гораздо тише и больше походила на звук открывания пробки бутылки.

Револьвер Гуревича также обошел соперника по кучности стрельбы, а также по ведению огня в сложных условиях, что особенно оценили присутствовавшие на испытании разведчики.

Об успехе было доложено "наверх", после чего в Туле начался серийный выпуск револьверов Гуревича для нужд сил специального назначения. Правда, первая партия была очень маленькой — 53 единицы и тысяча патронов к ним.

К сожалению, первая партия оказалась в итоге и единственной. После войны интерес к револьверу угас. Дело в том, что военные уже в то время предпочитали более компактное оружие, в рамки которого "Гуревич" явно не вписывался. В итоге, послужив некоторое время нуждам разведки, револьвер был снят с вооружения.