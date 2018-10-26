«Американцы смеялись, но мы показали им наглядно»

«От вертикальной стрельбы до скорости целей»: в чем ЗРК С-400 превосходит Patriot PAC-3

Минобороны рассказали о превосходстве российских систем ПВО над зарубежными аналогами по целому ряду характеристик. Директор музея войск ПВО, военный историк Юрий Кнутов соглашается с такими оценками, отмечая, что перспективные комплексы ПВО будут объединены в глобальную универсальную систему, защищающую всю страну.

Преимущества систем ПВО России

Во время выступления на форуме по вопросам безопасности в Пекине замминистра обороны РФ Александр Фомин подчеркнул преимущества российских зенитных ракетных систем С-400 и С-300 перед иностранными аналогами, в том числе комплексом Patriot в версии PAC-3+. По его словам, у российских систем нет конкурентов ни по дальности, ни по скорости, ни по количеству одновременно уничтожаемых целей.

«Так как США находятся за океаном, то они изначально сделали ставку на развитие истребительной авиации, зенитно-ракетный комплекс у них всегда стоял на втором месте. А Россия исходила их другой концепции — опираясь на опыт Великой Отечественной войны, мы создавали многоэшелонированную систему воздушной обороны, в которой именно ЗРК занимают ведущее место. По возможностям комплексов мы почти всегда обгоняли США, но сбой произошел в 90-е годы, когда американцам были переданы технологии по производству С-300П и С-300В.

При этом наши работы по развитию и совершенствованию систем ПВО и ПРО фактически остановились. А американцы наоборот, используя наши наработки в области создания С-300В, модернизировали свой Patriot до версии PAC-3, создали комплекс THAAD и доработали систему Aegis. Мы совершили новый рывок только когда стали поступать дополнительные инвестиции в отрасль, появились комплексы С-300ПМ2 и С-300ПМУ», — комментирует ФБА «Экономика сегодня» эксперт.

Среди преимуществ модернизированных С-300 перед Patriot PAC-3 Юрий Кнутов выделяет дальность поражения и вертикальный старт. У американцев нужно разворачивать установку в сторону цели, в связи с чем теряется драгоценные секунды, что в скоротечном воздушном бою является принципиальным вопросом. При этом комплекс С-300ПМУ2 эксперт называет уже более совершенным, чем Patriot PAC-3, а у С-400 и вовсе нет равных на мировом рынке.

Глобальная универсальная система ПРО

Замминистра обороны РФ обращает внимание на «еще одну наиважнейшую характеристику у Patriot PAC-3+». Она заключается в том, что комплекс может поражать цели, летящие со скоростью 1700 метров в секунду, а некоторые сейчас версии ракет даже немного за 2000 метров секунду. Современные же российские же комплексы ПВО работают на скорости 4700 метров в секунду. По мнению Фомина, такие системы будут эффективны против целей, еще не родившихся сейчас, которые будут созданы в 2040-2050-х годах.

«Американцы в свое время смеялись и не верили данным о возможностях С-400. Но мы решили показать им наглядно — произвели поражение цели на полигоне на дальности 380 км в тот момент, когда подлетал американский спутник. Он все заснял, и вопросы сразу же отпали.

У нас есть еще пока секретный комплекс С-500, но по заявленным характеристикам он значительно превосходит даже С-400. Он способен решать задачи как противовоздушной, так и противоракетной обороны. Фактически мы создаем глобальную универсальную систему ПРО, которая должна будет прикрыть наиболее важные города на территории всей России.

При этом они автономны и готовы работать как с автоматизированной системой управления, так и самостоятельно. Американские же системы работают только через спутники, используя кинетический перехват. Для уничтожения цели их комплексам нужны данные как минимум с трех спутников, но если хоть один выведен из строя, то точность теряется. Получается уязвимая и ненадежная система», — резюмирует Юрий Кнутов.