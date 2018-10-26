Россия снова нервирует США

Vnmedia (Вьетнам): Россия снова заставляет США понервничать

Vnmedia. Министр обороны Индонезии Рямимазард Рякуду заявил, что Джакарта рассчитывает получить 11 самолетов Су-35 вскоре после завершения процедуры согласования и вне зависимости от угрозы санкций США , направленных на партнеров России . Высокая доля России на рынке вооружений в Юго-Восточной Азии заставляет Америку «нервничать», считает автор вьетнамской

Министр обороны Индонезии Рямимазард Рякуду заявил, что Джакарта рассчитывает получить российские истребители Су-35 вскоре после окончательного завершения согласования между несколькими индонезийскими министерствами.

В кулуарах саммита глав военных министерств стран АСЕАН и их партнеров (ADMM+) в Сингапуре Рямимазард Рякуду заявил, что Индонезия с нетерпением ждет получения российских истребителей в ближайшее время и очень заинтересована в достижении консенсуса в диалоге о реализации соглашения.

Однако глава индонезийских вооруженных сил подтвердил, что ему необходимо завершить процесс согласования покупки с Министерством финансов и Министерством торговли по некоторым деталям, связанным с процедурой оплаты заказа. Что касается Министерства обороны , то все спорные моменты решены удовлетворительно.

Кроме того, министр Рямимазард Рякуду заявил, что Индонезия никогда не откажется от контракта на поставку российских самолетов, вне зависимости от угрозы влияния санкций США, направленных на партнеров России.

Ранее, в феврале 2018 года, Индонезия подписала соглашение с Россией о покупке 11 самолетов «Сухой» . Общая стоимость контракта составила 1,14 миллиарда долларов. Согласно контракту, в обмен на истребители «Сухой» Москва получит такие индонезийские товары как: пальмовое масло, кофе, каучук и чай на общую сумму 570 миллионов долларов, что составляет половину стоимости 11 самолетов «Сухой». Су-35 заменит истребители США F-5E / F Tiger II в 14-ой эскадрилье индонезийских ВВС. Как и планировалось, в августе 2019 года Индонезия получит первые два российских самолета.

В августе 2018, в США в действие вступил федеральный закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Согласно этому закону, США имеет право налагать санкции на страны, которые закупают военную технику у России.

Однако в конце июля Конгресс США принял Закон о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону (NDAA) на 2019 финансовый год, и этот проект не предусматривает санкций против Индии, Вьетнама и Индонезии. По мнению экспертов, Вашингтон рассматривает эти страны как перспективные рынки, а ограничительные меры могут лишь нанести ущерб коммерческим интересам США в этих странах.

Согласно Стокгольмскому международному институту исследований проблем мира (SIPRI), в 2013-2017 годах США и Россия занимали лидирующие позиции в сфере экспорта вооружений. Экспорт США составлял 34% от общего объема экспорта вооружений, России — 22%. Жестокая конкуренция между Москвой и Вашингтоном разворачивается на развивающихся рынках Юго-Восточной Азии. В январе 2018 года источник в Госдепартаменте США заявил, что американские дипломаты пытались (и преуспели кое-где) помешать некоторым странам приобрести российское оружие.

Однако, по мнению российских экспертов, высокая доля России на рынке вооружений в Юго-Восточном регионе (45-50%) заставляет США «нервничать».

Первый заместитель председателя Госдумы Российской Федерации, Андрей Красов , прокомментировал это так: «США признают, что вооружение и военная техника производства российского оборонно-промышленного комплекса пользуется спросом. Это не нормальная конкуренция. США таким образом пытаются вести некую подковерную борьбу с нашими предприятиями».

Су-35 — сверхмощный, многоцелевой истребитель, способный к операциям в воздухе и поддержке огневой мощи на суше.

Боевые возможности Су-35 можно сопоставить с боевыми возможностями многих истребителей пятого поколения. Считается, что Су-35 это «истребитель поколения 4++ с использованием технологий пятого поколения».

Истребители Су-35 оснащены 30-миллиметровой пушкой и могут перевозить до 8 тонн оружия. Ресурс этого ультрасовременного истребителя 6000 летных часов или около 30 лет.

Су-35 может достигать скорости до 2500 км/ч и пролетать расстояния до 3400 километров, способен нести ракеты дальнего радиуса действия.

Истребители Су-35 управляются двумя двухконтурными турбореактивными двигателями с управляемым вектором тяги.

Су-35 превосходит западные аналоги, так как может одновременно поражать несколько воздушных целей с использованием ракет, как с использованием системы автоматического наведения, так и с ручным наведением. В частности, истребитель Су-35 4-го поколения может одновременно отслеживать 30 целей, обнаруживать их на расстоянии 400 километров и одновременно атаковать восемь воздушных целей или же отслеживать четыре цели и уничтожать две цели на земле.

Министерство обороны России подписало контракт на закупку 48 многоцелевых истребителей Су-35 в 2009 году. Закупка Су-35 для ВВС России была сделана в рамках национальной программы вооружения за период с 2011 по 2020, общая стоимость оценивается в десятки миллиардов рублей.

Су-35 впервые взлетел 19 февраля 2008 года и поступил на производство 3 мая 2011 года.

Су-35 также является тем самым русским оружием, которое очень нравится иностранным покупателям. Многие клиенты в Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке и в Южной Америке ведут переговоры с группой «Сухой» о закупке Су-35.