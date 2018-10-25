США беспокоит «угроза» РФ из космоса

В США обвинили Россию в создании боевого космического лазера

Помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, верификации и проверке соглашений Илим Поблет обвинила Россию в создании боевых космических лазеров, сообщает Daily Mail.

В августе этого года Поблет заявляла, что в США обеспокоены "странным" поведением российских так называемых спутников-инспекторов. "Его поведение на орбите было не соответствующим чему-либо видимому ранее. И мы точно не знаем, что это такое, и нет способа, чтобы определить это", — сказала она.

На этот раз Поблет заявила, что Россия уже доставила в космос и боевые космические лазеры, способные уничтожить американские спутники.

Кроме того, она подчеркнула, что такие шаги не соответствуют дипломатической риторике России.

"Для США эти события являются ещё одним доказательством того, что российские военные действия не соответствуют их дипломатической риторике", — сказала Поблет.

Она также отметила, что Соединенные Штаты хотели бы, чтобы космос "оставался свободным от конфликтов", но при этом заявила, что США активно работают над созданием своих космических войск.