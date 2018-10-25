Гей-бомба: самое странное оружие США

Это одна из самых экстравагантных задумок американских ученых в области вооружения, которая не только никогда не была реализована, но и нанесла моральный (возможно, и не только) ущерб вооруженным силам США — странный проект высмеяли сами же янки, присудив лаборатории ВВС США за «love-project» в 2007 году «Шнобелевскую премию мира».

Что это было?!

Как сообщала британская «ВВС Ньюс» в начале 2005 года, информацию о данном химоружии, которое должно было не убивать противника, а настраивать на гомосексуальное влечение солдат противоборствующей стороны друг к другу, обнародовали только в конце 2004 года. И эффект от ее обнародования оказался едва ли не бóльшим, чем от применения самой подобной бомбы. Хотя разработкой с рассеивающимся при взрыве бомбы афродизиаком американцы начали заниматься еще в начале 90-х.

ВВС приводит сведения из докладов Минобороны США, где говорится о «различных несмертоносных химических веществах, призванные нарушить дисциплину и моральный дух противника». Британцы упоминали о стоимости этого проекта, заявленной в 1994 году — 7,5 миллиона долларов. Судя по информации ВВС, средства у Пентагона на эти цели тогда изыскивала лаборатория ВВС США имени братьев Райт в Дейтоне, штат Огайо.

Как утверждают источники ВВС, нечто подобное «морально-нравственной» «гей-бомбе» США начали разрабатывать еще с 1945 года. В итоге проект оказался перенасыщен многочисленными идеями, которые оказались все как один непрактичными и нецелесообразными с точки зрения реализации.

Детально проект так и не проработали

Эдвард Хаммонд, сотрудник американской общественной организации The Sunshine Project, которая выступает против разработок и применения биологического оружия, запросил (и в рамках американского закона о получении информации — получил!) копию проекта создания гормонной «гей-бомбы». Именно обнародование сведений Хаммонда, по большому счету, позволило определить масштабы (по крайней мере, финансовые, цифра 7,5 млн долларов оттуда) данной разработки.

Озвученная в свое время The Sunshine Project информация нашла подтверждение в Министерстве обороны США. Представителям Пентагона пришлось давать интервью CBS , в котором они заявили, что в связи с нерациональностью идею реализации «гей-бомбы» на практике пришлось отвергнуть.

Что сказали эксперты

По мнению известного российского эволюциониста, палеоневролога, заведующего лабораторией развития нервной системы НИИ морфологии человека РАН С. В. Савельева, озвученному в эфире одного из отечественных федеральных телеканалов, американскими учеными тогда руководили сугубо меркантильные соображения (они хотели получить грант и только), поскольку с научной точки зрения реализация проекта «гей-бомбы» абсолютно бесперспективна:Сергей Васильевич привел результаты отечественных научных разработок действия афродизиаков в условиях взрыва биологической бомбы — эффект нулевой, массовое «братание» военнослужащих при этом даже не подразумевается.

… Признание факта разработок «гей-бомбы» серьезно ударило по престижу американских военных конструкторов: официально в 2007 году «в области мира» лаборатория ВВС США имени братьев Райт получила «Шнобелевскую премию» за «гей-бомбу». Получать ее никто из официальных лиц так не пришел. Но и факт присуждения позорной премии судебной обструкции не придали.