Назван способ «гарантированного уничтожения» США

Гарантированно уничтожить США могут удары ядерными боеприпасами гиперкалибра по территориям, нестабильным по геофизическим условиям, считает заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков

«После глубоких сокращений ядерных арсеналов России и США вероятность ядерной зимы ничтожна. А это означает, что ядерная война вернулась в область рационального», — написал Сивков в статье для «Военно-промышленного курьера».

По его мнению, существуют условия, при которых одна из сторон может выиграть ядерную войну, начав ее превентивно. Однако сейчас США находятся «в намного более выигрышном положении», а асимметричным ответом Россия пока не располагает.

Это значит, считает он, что американская элита может пойти на превентивную ядерную войну против России, если будет уверена, что ответный удар не приведет к жертвам среди властей.

«Сегодня наша страна не может соперничать с США в ядерной гонке количественно, Россия не СССР. Надо искать асимметричный ответ», — отметил он.

По его словам, превосходство России заключается в обладании технологиями создания ядерных боеприпасов гиперкалибра — более 100 мегатонн тротилового эквивалента. И создание 40–50 таких боеголовок для тяжелых МБР или сверхдальних торпед, считает он, обеспечивает доведение ряда зон на территории США — Йеллоустоунский супервулкан, разломы тихоокеанского побережья — до критически опасных по геофизическим условиям.

«Такие удары гарантированно уничтожат и США как государство, и всю транснациональную элиту. Это снова делает масштабную ядерную войну иррациональной и сводит шансы ее возникновения к нулю», — отмечает Сивков.

По мнению эксперта, такое оружие заставит Запад сесть за стол переговоров, отказаться от санкций и иных форм давления на Россию.