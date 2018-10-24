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США показали крылатую ракету Tomahawk Block IV
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США впервые представили за рубежом новейшую крылатую ракету Tomahawk Block IV 

ТАСС 1 час назад
Фото: EPA
США впервые представили за рубежом новейшую крылатую ракету Tomahawk R/UGM-109 Block IV морского базирования, запускаемую с надводных кораблей и подводных лодок. На военно-морском салоне Euronaval 2018 ракета демонстрируется на стенде компании Raytheon, которая является разработчиком и серийным производителем этой ракеты, применявшейся, в частности, при нанесении ракетных ударов по Сирии.
Как сообщили на специальном брифинге для журналистов представители компании Raytheon, в новую ракету интегрирован целый ряд существенных нововведений, среди которых особенно выделяется возможность атаки как стационарных наземных, так и движущихся морских целей, что обеспечивается новой головкой самонаведения. Возможность атаки подвижных морских целей, как уточнили разработчики, будет реализована с 2022 года для варианта ракеты с обозначением Maritime Strike Tomahawk (MST).
Кроме того, ракета является теперь сетецентрическим оружием, оборудована двусторонней линией передачи данных, что позволяет передавать и получать информацию после пуска. С любого узла сетецентрической системы может вестись контроль за полетом ракеты и передача на ее борт обновленной информации о цели. Ракета, таким образом, получила возможность перенацеливания в полете.
Ракета в варианте Block IV имеет более мощную осколочно-фугасную боевую часть массой 454 кг. К настоящему времени на заводе Raytheon в Тусоне (штат Аризона) выпущено более 4 тыс. крылатых ракет Tomahawk, 2300 из которых были применены в боевых условиях с 1991 по 2018 год.
Ракета Block IV имеет 15-летний срок службы, после которого возвращается на завод-изготовитель для замены ряда компонентов, повторной сертификации и поставки ВМС США на очередные 15 лет.
Как сообщили представители компании Raytheon, ракета Tomahawk в варианте Block IV имеет следующие характеристики: длина 5,56 м, длина со стартовым ускорителем 6,2 м, диаметр 51,8 см, масса 1315,4 кг, масса с ускорителем 1587,6 кг, размах крыла 2,7 м, дальность действия 1600 км, комбинированная система наведения, в состав которой входят: инерциальная навигационная система, корректируемая по сигналам спутниковой системы GPS, обзорно-сравнительная корреляционная система наведения по карте рельефа местности TERCOM, работающая на среднем участке траектории, и цифровая корреляционная система наведения по изображению местности DSMAC, работающая на конечном участке траектории полета.
Как пояснили разработчики, в зависимости от полетного задания, система TERCOM может и не работать.
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