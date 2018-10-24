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Новейший «Терминатор» поступил в войска ЮВО
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Новейший «Терминатор» поступил в войска ЮВО 

ТК «Звезда» + ещё 1 23 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Всего с начала года части округа получили около 10 единиц авиатехники, в том числе самолеты Су-25СМ3, а так же военно-транспортные самолеты Ан-148-100.
В подразделение армейской авиации ЮВО поступил новый вертолет Ми-8 АМТШ «Терминатор». Об этом сообщили в пресс-службе округа.
«На вооружение соединения армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа, дислоцированного в Ростовской области, поступил новейший транспортно-штурмовой вертолет Ми-8 АМТШ "Терминатор"», — говорится в сообщении.
Вертолёт оснащён пулеметом, прикрывающим тыл, а с помощью управляемых ракет способен уничтожать цели на земле и в воздухе. Летный и инженерно-технический состав соединения прошел плановое переучивание на новые образцы авиационной техники и теперь полностью готов к освоению и эксплуатации новых вертолетов, поступающих в ЮВО, сообщили в пресс-службе.
Всего с начала года в соответствии с планом переоснащения войск ЮВО авиационные соединения и воинские части ЮВО в рамках гособоронзаказа получили около 10 единиц авиационной техники, в том числе самолеты Су-25СМ3, а так же военно-транспортные самолеты Ан-148-100.
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