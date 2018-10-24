Источник предупредил о возможном срыве пуска ракет «Союз»

По словам источника в ракетно-космической отрасли, старты ракет «Союз-2.1б» с космическим аппаратом «Глонасс-М» 3 ноября и ракеты «Союз-ФГ» с грузовым кораблем «Прогресс МС-10», которые были запланированы на 18 ноября могут не состояться из-за проблем со страховкой гражданской ответственности, передает РИА «Новости»

"Страхование ракеты-носителя от аварий — это добровольное страхование, но страхование гражданской ответственности перед третьими лицами при проведении пуска — обязательное страхование. Учитывая, что конкурсы по страхованию пусков ракет «Союз-2.1б» и «Союз-ФГ» не состоялись, это ставит под вопрос их проведение в ранее обозначенные сроки", — сказал источник.