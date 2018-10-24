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Источник предупредил о возможном срыве пуска ракет «Союз»
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Источник предупредил о возможном срыве пуска ракет «Союз» 

Газета.Ru + ещё 24 9 часов назад
Фото: РИА Новости
По словам источника в ракетно-космической отрасли, старты ракет «Союз-2.1б» с космическим аппаратом «Глонасс-М» 3 ноября и ракеты «Союз-ФГ» с грузовым кораблем «Прогресс МС-10», которые были запланированы на 18 ноября могут не состояться из-за проблем со страховкой гражданской ответственности, передает РИА «Новости».
"Страхование ракеты-носителя от аварий — это добровольное страхование, но страхование гражданской ответственности перед третьими лицами при проведении пуска — обязательное страхование. Учитывая, что конкурсы по страхованию пусков ракет «Союз-2.1б» и «Союз-ФГ» не состоялись, это ставит под вопрос их проведение в ранее обозначенные сроки", — сказал источник.
Он отметил, что страховой рынок ожидает решения со стороны государственной комиссии, завершение работы которой запланировано на 30 октября, после чего часть времени потребуется на изучение отчета комиссии и на проведение новых конкурсов со стороны Роскосмоса.
Ранее сообщалось, что агентство NASA предложило главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину приехать в Соединенные Штаты в начале 2019 года.
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