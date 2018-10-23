Москва и Вашингтон уничтожают договор о ракетах для избирателей

Постсоветкий период Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в несоблюдении условий Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), но сейчас, в очередную годовщину Карибского кризиса (16−28 октября 1962), судьба исторического соглашения повисла на волоске. США настроены серьёзно, поскольку Дональду Трампу принципиально важно продемонстрировать ошибочность внешнеполитического курса предыдущей администрации и опровергнуть обвинения в связях с Россией . В то же время, выход из договора позволит России в короткие сроки развернуть крылатые ракеты большой дальности у западных границ, полагают эксперты.

Взаимное убеждение

Выход США из договора сделает ситуацию в мире более напряжённой, заявил 22 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Спикер Кремля отметил, что тема ДРСМД будет обсуждаться на переговорах с помощником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном , который в настоящий момент находится с двухдневным визитом в Москве. «Нам нужно будет выслушать какие-то объяснения американской стороны по этому вопросу, потому что это вопрос стратегической безопасности», — рассказал Песков, имея в виду недавнее заявления Трампа о намерении Вашингтона выйти из договора, поскольку, как полагает американский президент, Россия не соблюдает условия соглашения.

ДРСМД был подписан в 1987 году Рональдом Рейганом Михаилом Горбачёвым . По условиям документа, стороны обязались уничтожить все ракеты наземного базирования дальностью от 500 до 1500 километров. Речь шла о советских ракетах РСД-10 «Пионер», Р-12, Р-14, крылатых ракетах наземного базирования РК-55, ракет малой дальности ОТР-22 «Темп-С» и ОТР-23 «Ока». США, в свою очередь, избавились от ракет MGM-31C Pershing II («Першинг-2») и BGM-109G (крылатая ракета «Томагавк» наземного базирования), а также ракет малой дальности «Першинг-1А». К 1 июня 1991 года Штаты уничтожили 846 ракет и 289 пусковых установок, а СССР — 1846 ракет, 825 пусковых установок и 812 корпусов головных частей.

После украинского кризиса Россия и США активизировали взаимные обвинения в нарушении условий ДРСМД. В Вашингтоне обращают внимание на разработку и испытательные пуски ракет комплекса РС-26 «Рубеж» и крылатой ракеты увеличенной дальности 9 М729 для ОТРК «Искандер» (считается сухопутной версией морского комплекса «Калибр»). Это вооружение, по мнению США, разрабатывается и создаётся Россией в нарушение договора. В Москве же вызывают настороженность изготовленные на основе ступеней баллистических ракет Minuteman и Trident ракеты-мишени HERA, LRALT и MRT для испытания систем ПРО. Используя эти наработки, Вашингтон при необходимости может создать нужное количество боевых ракет. Кроме того, у американских военных на вооружении стоят ударные беспилотные летательные аппараты дальностью более 500 километров. Формально они подпадают под действие ДРСМД, но США не собираются отказываться от боевых дронов, которые сегодня создают все военные державы мира, включая Россию.

Выгодное расторжение

Для Трампа характерны резкие заявления накануне важных дипломатических переговоров, отметил News.ru вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин : «Американский президент с помощью резких заявлений старается добиться более выгодных для себя условий. Это относится не только к таким странам, как КНДР, Китай, или Россия, но и к торговым партнёрам США — Канаде и Мексике. С помощью резких высказываний Трамп пытается добиться уступок. Если Трамп видит готовность к диалогу, в итоге он демонстрирует способность идти на компромисс». С другой стороны, вопрос о ДРСМД — особый, и здесь уступок со стороны Москвы ждать не приходится, предположил Макаркин.

«В случае, если ДРСМД будет пролонгирован, России придётся отказываться от разработок собственного ракетного комплекса РС-26 «Рубеж» (он же «Авангард». — News.ru), поскольку США заявляли, что этот комплекс нарушает действие договора. Таким образом, если Москва согласится с условиями Вашингтона, получится, в Кремле признают, что нарушали договор», — объяснил эксперт.

Кроме того, в Кремле не пойдут против общественного мнения в сфере двусторонних взаимоотношений и договорённостей с США.

«Общество в России сейчас в целом, несмотря на многочисленные нюансы, настроено антиамерикански. Есть общее ощущение, что Россия и так достаточно много уступила в 1980-е, и нет необходимости делать какие-то уступки ещё. Трампу обо всём этом известно, и он заявляет о выходе из ДРСМД, ориентируясь на собственную внутриполитическую повестку и не ожидая достижения консенсуса с Кремлём, — ометил Макаркин. — Для Трампа и его команды важно продемонстрировать американцам ошибочность внешней политики Обамы, а также откреститься от обвинений в связях с Москвой».

Пока у США нет собственных ракетных систем средней дальности наземного базирования, на их разработку потребуются время и деньги, причём демократы, если победят на промежуточных выборах в Конгресс, могут заблокировать выделение бюджетных средств на эти нужды, полагает специалист по международным отношениям Владимир Фролов

«Также В США пока ещё не прояснили для себя, в каких районах Европы и Азии размещать в будущем ракеты средней и меньшей дальности. Самый быстрый вариант — адаптация крылатых ракет морского базирования «Томагавк» для запуска с наземной мобильной автоплатформы. Развернуть такие комплексы у себя может согласиться Польша. Прибалтику американцы не выберут сами — там они уязвимы для российского оружия. Но ещё более простой вариант — просто нарастить количество морских «Томагавков» и авиационных крылатых ракет JASSM-ER в Европе, что может быть сделано в рамках существующего договора», — указал News.ru эксперт.

Для России прежде всего важны крылатые ракеты 9 М729 в неядерном оснащении, продолжил Фролов:

«Это оружие в рамках российской военной концепции предусмотрено в качестве ответных мер, а не для нанесения первого удара».

Ракета РС-26 «Рубеж», если и нужна, то против Китая, поскольку развёртывание дестабилизирующего вооружения у границ с ЕС приведёт к ответным мерам США, в частности к появлению в будущем в Польше и на востоке ФРГ американских ракет с 4-минутным подлётным временем к Москве, оснащённых гиперзвуковыми маневрирующими блоками. В то же время, по мнению Фролова, выход из ДРСМД выгоден как Москве, так и Вашингтону: