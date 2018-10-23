Оружие, от которого невозможно оторвать глаз

Москве в Гостином дворе завершилась Юбилейная, 15-я выставка стрелкового оружия и всего, что с ним связано Arms & Hunting. В связи с трагическими событиями, произошедшими на прошлой неделе в Керчи , мы были вынуждены перенести рассказ о крупнейшей в стране оружейной выставке на более позднее время. В данном контексте хотелось бы еще раз напомнить, что убивает не оружие, а люди, в чьих руках оно находится.

Возвращаясь к юбилейной Arms & Hunting, необходимо отметить, что данная выставка сильно отличалась от своих предшественников. В худшую или лучшую сторону — на этот вопрос могут ответить лишь ее посетители. Но то, что выставка была другая — это неоспоримый факт.

Возможно, подобное ощущение объясняется тем, что на этот раз в «Гостинке» отсутствовала экспозиция «Концерна Калашников» , причем от слова вообще. Не углубляясь в причины такого решения крупнейшего производителя стрелкового боевого, спортивного и охотничьего оружия, можем предположить, что в концерне решили ограничиться представительством на «Армии 2018», и не распыляться по другим площадкам.

Примечательно, что отсутствие самого крупного участника рынка не сильно повлияло на остальных. Мало кто из участников выставки поспешил воспользоваться этим случаем и выставить что-то по-настоящему новое и сногсшибательное.

Если говорить непосредственно об оружии, то практически ничем не порадовали главные игроки этого рынка — немцы и итальянцы. Немногочисленные «изюминки» безусловно могли заинтересовать специалистов, но никак не широкий круг простых посетителей. При этом, бросалось в глаза изобилие самой разнообразной стрелковой оптики и прочих средств прицеливания.

Очевидно, ухудшение международной ситуации и санкционный режим не обошли стороной и российский оружейный рынок. Этой же причиной вполне может объясняться и появление большого количества образцов из третьих стран, например из Турции.

Вполне вероятно, что именно они в скором будущем будут формировать российский рынок спортивного и охотничьего оружия. Также к ним могут присоединиться и небольшие частные российские компании такие как «ТЕХКРИМ», или Kurbatov arms.

Как и в предыдущие годы, главным украшением Arms & Hunting стал стенд всемирно известного австрийского мастера Петера Хофера (Peter Hofer), специализирующегося на уникальном оружии премиального класса.

Помимо технического совершенства и высочайших боевых характеристик, каждое ружье Хофера является поистине произведением искусства (из которого можно весьма точно стрелять).

Эта марка имеет пятисотлетнюю историю, за которую многим поколениям мастеров удалось накопить уникальнейший опыт ручного изготовления ружей всех видов и калибров.

Как пояснил «Ридусу» сам мастер, на изготовление одного такого ружья уходит более года. Помимо соответствия высочайшим боевым и техническим требованиям, ружья имеют уникальную отделку. Оружие украшается рельефными изображениями охотничьих сцен и животных. Существует несколько способов его отделки с использованием драгоценных металлов, редкого дерева, специальных эмалей и других материалов.

Стоимость оружия от Peter Hofer поражает воображение — средний ценник ружья измеряется несколькими сотнями тысяч евро. Уникальные образцы, как например «слоновье ружье» (внешне больше напоминающее небольшую пушку) стоит более миллиона евро.

Уникальное коллекционное оружие, больше похожее на произведения искусства — это то, ради чего на Arms & Hunting стоит прийти любому человеку, даже не имеющему никакого отношения к стрельбе и охоте. Благо на многие образцы можно просто смотреть не отрываясь.