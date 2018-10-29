«КомпАс». Эксперт оценил вероятность войны после разрыва ДРСМД

Заявление США о намерении выйти из договора о РСМД — еще один фактор нагнетания мировой напряженности. Ставки повышаются, и угроза растет, такое мнение в эфире радио-шоу «КомпАс» на радио Sputnik высказал эксперт-международник, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

Эксперт-международник, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский"Риски есть и достаточно серьезные. Но это не значит, что это произойдет в самое ближайшее время. Однако риски усиливаются и тенденция самая негативная, я бы так сказал. Кстати, не факт, что эта война будет самой короткой. Ведь ядерное оружие может быть разным. Например, сейчас американцы делают ставку на развитие ядерного оружия малой и сверхмалой мощности. Соответственно, это оружие театра военных действий без глобального удара", — сказал эксперт.

Москва не исключает возможности модернизировать ДРСМД в соответствии с современными реалиями, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова . Необходимость обновления этого договора действительно есть, считает Дмитрий Офицеров-Бельский.

"Заявление о модернизации совершенно верное. Договор о РСМД частично устарел. Прежде всего, это касается новых видов вооружений. Например, американские ударные беспилотники можно трактовать как ракеты малой и средней дальности, как нарушение этого соглашения. Вроде бы новый вид вооружения, но чем он отличается от крылатой ракеты средней дальности? По большому счету ничем, только тем, что теоретически беспилотник может возвращаться обратно. Поэтому нужно обсуждать вопрос о новых видах вооружений. Второе: если есть взаимные вопросы к соблюдению этого соглашения, то нужно говорить о создании системы взаимного мониторинга. Но американцы об этом не говорят. Когда об этом заходит речь, они стараются переключиться на то, что Россия якобы не соблюдает (договор — ред.), и начинают говорить о Китае, что Пекин должен присоединиться, что это могло бы спасти соглашение. То есть вопрос модернизации в плане сохранения двустороннего характера договора, но с различными дополнениями, для американцев не актуален", — отметил эксперт.

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