«Убийца» «Арматы» еще не родился

Британия и ее «танк будущего»: фейк в качестве ответа Москве

Конечно, новое — это всего лишь хорошо забытое старое. Но все же британский танк второго поколения, что бы с ним ни делали, так и останется во втором поколении. Так что "убийца" "Арматы" еще не вырос.

Наш ответ Чемберлену, точнее их ответ "Уралвагонзаводу" Великобритания представила прототип нового танка Black Night ("Черная ночь"), разработанного на основе боевой машины Challenger 2. Как пишут западные СМИ, эта техника якобы ничем не хуже российского танка "Армата" (Т-14).

Собственно, и работали на островах над обновлением своего Challenger 2 исключительно из-за российской новинки, которая произвела впечатление и наделала много шума в мире. Военные эксперты в ЕС США неустанно сравнивали "Армату" с лучшими танками НАТО , включая знаменитый Abrams, и каждый раз приходили к неутешительным выводам. И система управления у российского аппарата лучше, и защищенность экипажа (которого просто нет в башне, подвергающейся при огневом контакте наибольшему риску), и эффективность стрельбы, и маневренность. Т-14 назвали "самым современным боевым танком в мире" и активно принялись за разработку равного ему соперника.

Но дело ограничилось лишь модернизацией устаревшего парка, в том числе и в Великобритании. Первые образцы Challenger 2 сошли с конвейера четверть века назад, тогда как "Армата" — принципиально новый танк. Судя по поступающей из Лондона информации, разработчики планируют улучшить боевые качества своей машины в ночное время суток. Но ничего принципиально не изменится: ее орудие и многие другие элементы останутся старыми. И они не позволят в реальном бою ничего сделать против российского Т-14.

Тем не менее британская пресса уже окрестила "новинку", а вернее лишь ее прототип — "убийцей "Арматы". Скромности лондонским фантазерам, конечно, не занимать. Вместо реального проекта — голословная пропаганда. Challenger 2, что бы с ним не сделали — навсегда останется танком второго поколения, тогда как "Армата" принадлежит уже четвертому. Кстати, российскими машинами на платформе "Арматы" уже активно интересуется такая значительная с военной точки зрения страна, как Индия. Кроме того, они поступают в российскую армию. Пока не в массовом порядке, но это дело времени.

В таких условиях Лондону остается только блефовать. Это он делать умеет, как показала комическая история с подлодками, которые якобы были направлены прошлой весной в Средиземное море для нанесения удара по правительственным войскам Сирии. По факту выяснилось, что ничего подобного не было. Вообще британскому правительству не позавидуешь: на единую европейскую безопасность надеяться теперь ввиду Brexit'а — смысла нет никакого. Весь расчет, что в трудный момент помогут США. А они, учитывая позицию Трампа, могут еще и усомниться в целесообразности помощи. Кроме того, Британия намерена довести численность и так небольшой армии до смехотворных на фоне ее постимперских амбиций 50 тысяч человек ввиду того, что политики боятся военного переворота по латиноамериканскому образцу.

Звучит с первого взгляда странно, но в либеральной элите есть вполне реальное чувство страха перед людьми в форме, которые исповедуют такие чуждые для нее принципы, как честь, Родина и долг. И сколько бы британские генералы ни посыпали голову пеплом по поводу плачевного состояния королевских Вооруженных сил, Даунинг-стрит вряд ли примет решение об их резком усилении. Зато кормить публику байками о каких-то новинках, способных уничтожить российские аналоги — это всегда пожалуйста. Дешево и сердито.