Почему никто не хочет связываться с российским С-400

Почему российские С-400 — это не шутка, и почему ни одни ВВС не хотят вступать в борьбу с ними

The National Interest (США) рассказывает историю создания ракетного комплекса и объясняет причины его популярности у покупателей всего мира. Достижения в области ракетных и радиолокационных технологий сделали С-400 более совершенной по сравнению с ранними ракетными системами. С-400 способна поражать практически все воздушные цели.рассказывает историю создания ракетного комплекса и объясняет причины его популярности у покупателей всего мира.

С-400 — это одна из тех ракетных систем, которые вызывают наибольшее количество споров в мире. США вводят экономические санкции против стран просто за то, что те покупают эти зенитные ракетные системы, однако многие крупные страны мира продолжают приглядываться к ним, а Индия Китай даже подписали соглашения на покупку этих систем у России в сентябре и в апреле 2018 года соответственно. Но что делает системы С-400 такими востребованными сегодня? И чем они отличаются от более ранних систем С-300?

Разработка С-300 началась в 1960-х годах, и эта система должна была стать продолжением множества более ранних ракетных систем класса земля-воздух. Планировалось, что новая ракетная система заменит собой ракетные системы С-75, которые применялись против самолетов-разведчиков U-2 и которые были развернуты на Кубе и во Вьетнаме . Испытания новой ракетной системы прошли в 1970-х годах, и они поступили на вооружение уже в 1978 году.

Основным достоинством С-300 по сравнению с более ранними системами стала такая ее характеристика, как многоканальность — то есть она могла использовать множество лучей наведения, чтобы направлять ракеты одновременно по нескольким различным целям. Более ранняя система С-25 тоже была многоканальной, однако она также была чрезвычайно тяжелой, и ее можно было устанавливать только на неподвижных платформах. Американская система SAM-D (которая позже превратилась в MIM-104 «Патриот») стала первой ракетной системой класса земля-воздух наземного базирования с применением многоканальной технологии — она поступила на вооружение тремя годами позже, в 1981 году.

Главным покупателем новой ракетной системы С-300 стали советские ПВО. Они освоили первую версию С-300 — С-300ПТ. Все ракеты «П» были предназначены для войск ПВО. В системе С-300ПТ была предусмотрена буксируемая пуско-заряжающая установка и буксируемая радиолокационная система, для перемещения которых требовались тяжелые грузовики. В ней также была предусмотрена система управления огнем. Эта ракетная система отвечала задачам относительно стационарных ПВО, но все же не была идеальным решением.

Советские военные наблюдали за использованием ракетных систем класса земля-воздух во Вьетнаме и на Ближнем Востоке и пришли к выводу, что возможность более быстрой передислокации — это главный фактор для максимизации эффективности таких систем. Для того, чтобы подготовить к работе и начать использовать С-300ПТ, требовалось более часа, что было следствием особенностей ее радара и пусковых установок. Именно здесь и требовались усовершенствования. В первых С-300ПТ использовались ракеты 5В55, дальность которых составляла примерно 75 километров.

В результате С-300 приобрела ту форму, которую она имеет сейчас: ее установили на платформу тяжелого грузовика МАЗ-7910. Пуско-заряжающая установка, радиолокационная система и система контроля огня тоже были установлены на эти грузовики. Дополнительное оборудование, такое как оборудование для устранения разницы между весом радиолокационной системы и пусковой установки, было помещено на более легкие грузовики. Эта система, которая теперь известна как С-300ПС, поступила на вооружение в 1982 году. Немного измененная версия этой системы, созданная специально на экспорт, получила название С-300ПМУ. В ракетных системах ПС используются ракеты 5В55Р с дальностью в 90 километров.

Пока разрабатывались системы С-300П, также шла разработка С-300Ф для флота и С-300В для наземных войск. С-300В разрабатывались специально для противостояния тактическим баллистическим ракетам, таким как «Ланс» и «Першинг».

Одной из ключевых черт С-300В стало то, что у этой системы было два варианта пуско-заряжающей установки: пуско-заряжающая установка с четырьмя ракетами меньшей дальности 9М83 (75 километров) и пуско-заряжающая установка с двумя ракетами большей дальности 9М82 (100 километров). Пуско-заряжающая установка, радиолокационная система и система управления С-300В установлены на гусеничных шасси ради лучшей проходимости по сравнению с С-300ПС. С-300В была принята на вооружение в 1985 году.

Далее начался процесс усовершенствования как С-300В, так и С-300П. Серия ракет С-300ПМ появилась благодаря стремлению интегрировать способность С-300В перехватывать баллистические ракеты в серию ракет «П». Экспортные версии С-300ПМ называются С-300ПМУ. В результате дальнейшего усовершенствования С-300 появились системы С-400.

Действительно, первые версии С-400 назывались С-300ПМУ-3, то есть были третьей усовершенствованной версией мобильного варианта С-300 для ПВО. Когда эту систему впервые продемонстрировали на авиасалоне МАКС в 2007 году, многие отметили, что большинство систем внешне мало чем отличались от С-300ПМУ-2.

Однако достижения в области ракетных и радиолокационных технологий сделали С-400 более совершенной по сравнению с более ранними ракетными системами. Новые радиолокационные установки в С-400 делают ее способной поражать практически все воздушные цели.

Другим ключевым аспектом С-400 стала ее способность использовать четыре разных типа ракет с разным весом и возможностями, то есть эта система сама по себе способна выполнять значительную часть функций эшелонированной системы ПВО. Таким образом, С-400 — это более гибкая система. Она может применять ракеты, которые использовались в более ранних версиях С-300.

Новые ракеты для С-400 характеризуются дальностью в 240 километров против воздушных мишеней и представляют собой следующую ступень усовершенствования после С-300ПМУ-1 с дальностью в 150 километров и С-300ПМУ-2 с дальностью в 200 километров. Более новые ракеты, такие как 40Н6 характеризуются дальностью в 400 километров.

Что можно сказать о С-400? В сущности, С-400 — это все еще относительно мобильная система, разработанная для сил ПВО. Хотя по своим возможностям она существенно опережает более ранние версии и является более гибкой по сравнению с более ранними вариантами С-300, эволюция С-300 в более гибкую и мощную систему шла уже на этапе разработки различных вариантов С-300ПМУ.

Между тем российская армия продолжила совершенствовать С-300В, превратив ее в С-300В4 и С-300ВМ, в которой были использованы более современные ракетные и радиолокационные технологии, позволившие увеличить дальность действия. В ней также появилась новая пуско-заряжающая установка со встроенной радиолокационной станцией наведения ракет, что позволяет уменьшить количество средств перевозки.

Хотя возможности С-400 могут показаться проявлением существенного скачка вперед, они появились в процессе медленной эволюции более ранних версий С-300. Многие из продвинутых характеристик, таких как перехват баллистических ракет, взаимозаменяемые модульные ракеты и многоканальность, присущи этой системе уже долгое время, и С-400 была создана с учетом уже имеющихся достоинств С-300, став гораздо более серьезной угрозой.