Шаманов предупредил об угрозе возвращения «Першингов»

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что если Москва и Вашингтон не начнут переговоры по продлению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), в будущем могут возникнуть условия, сравнимые с Карибским кризисом.

«Все это говорит о том, что если сейчас не остановиться и не сесть разговаривать, то действительно мы можем в перспективе создать условия, сопоставимые с Карибским кризисом», — сказал Шаманов, передает РИА «Новости».

По его мнению, США сами нарушают договор о РСМД, размещая в Европе ПРО с возможностью переоснащения в наступательное вооружение.

«Мы знаем и говорим, что американцы сами нарушают этот договор. Прежде всего, то, что их противоракеты со сменой боевой головки становятся наступательным вооружением с очень маленьким подлетным временем. Я имею в виду Польшу и Румынию», — пояснил Шаманов.

Депутат подчеркнул, что у США «есть возможность реанимировать свои технологии, которые были разработаны в рамках программы модернизации „Першингов“, в частности, „Першинг-2“.

»При их размещении в Прибалтике и в Польше подлетное время становится порядка 10-12 минут, что для нас, естественно, неприемлемо», — добавил он.

MGM-31C «Першинг-2» (Pershing II) — американская твердотопливная двухступенчатая баллистическая ракета средней дальности мобильного базирования. Снята с вооружения в 1989 году.