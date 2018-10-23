Ещё
Шаманов предупредил об угрозе возвращения «Першингов»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шаманов предупредил об угрозе возвращения «Першингов» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 8 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что если Москва и Вашингтон не начнут переговоры по продлению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), в будущем могут возникнуть условия, сравнимые с Карибским кризисом.
«Все это говорит о том, что если сейчас не остановиться и не сесть разговаривать, то действительно мы можем в перспективе создать условия, сопоставимые с Карибским кризисом», — сказал Шаманов, передает РИА «Новости».
По его мнению, США сами нарушают договор о РСМД, размещая в Европе ПРО с возможностью переоснащения в наступательное вооружение.
«Мы знаем и говорим, что американцы сами нарушают этот договор. Прежде всего, то, что их противоракеты со сменой боевой головки становятся наступательным вооружением с очень маленьким подлетным временем. Я имею в виду Польшу и Румынию», — пояснил Шаманов.
Депутат подчеркнул, что у США «есть возможность реанимировать свои технологии, которые были разработаны в рамках программы модернизации „Першингов“, в частности, „Першинг-2“.
»При их размещении в Прибалтике и в Польше подлетное время становится порядка 10-12 минут, что для нас, естественно, неприемлемо», — добавил он.
MGM-31C «Першинг-2» (Pershing II) — американская твердотопливная двухступенчатая баллистическая ракета средней дальности мобильного базирования. Снята с вооружения в 1989 году.
Ранее стало известно, что США склоняются к решению не продлевать российско-американский Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему администрация Трампа считает ненужными договоры о РСМД и СНВ.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Названа модификация поставленных Сирии комплексов С-300 В США объяснили, почему «не стоит шутить» с С-400 Стали известны подробности создания анаэробной установки для подлодок
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Из-за погони чиновники выбросили деньги из машины73
Ведущие объяснили интервью с погибшей в Керчи студенткой
Путин пошутил про герб США312
Названа главная цель керченского стрелка276
Почему проиграл Макгрегор и другие события дня6
Видео
02:36
Могерини присвоила Черное море Европе
В мире
01:42
Почему проиграл Макгрегор и другие события дня
В мире
07:58
Путин пошутил про герб США
Политика
01:01
Путин захотел встретиться с Трампом
Политика
00:46
Украинский политолог оценил ответ Путина
Украина В мире
00:52
Умер Владимир Дагуров
Общество
01:38
Репетиция зимы
Погода Общество
02:00
Колледж в Керчи возобновил работу после трагедии
Общество
00:18
Google Maps назвал Раду предателем
В мире Статьи
02:49
Эрдоган назвал убийство Хашкаджи спланированным
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение