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Дрон-охотник за подводными лодками попал на видео
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Аниту Цой госпитализировали

Испытания дрона-охотника за подводными лодками показали на видео 

Российская Газета 3 часа назад
Испытания робота-охотника на подводные лодки — катера Sea Hunter показали на видео. Хотя на кадрах море спокойное, тем не менее, катер в состоянии справляться с волнением до пяти баллов.
Американские специалисты работают над Sea Hunter с 2010 года. Этот проект осуществляется в рамках программы ACTUV — Беспилотный противолодочный корабль непрерывного слежения. Занимается им Агентство передовых оборонных исследовательских проектов — DARPA, пишет Популярная Механика. Кстати, недавно DARPA заявила о том, что успешно завершила свою программу и официально передала демонстрационное судно Sea Hunter в Управление военно-морских исследований. Катер переправили в Сан-Диего в Калифорнии для тестирования на море.
Водоизмещение Sea Hunter — 145 тонн, скорость — 27 узлов. На борту установлена радио— и гидролокационная аппаратура, датчики для обнаружения малошумных подводных лодок.
Разработчики заявили и о том, что намерены оснастить робот-катер летальным оружием. И тогда он сможет не только заниматься разведкой, но и уничтожать надводные цели. Пока Sea Hunter оружия не несет.
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