Российский автомат признан одним из лучших в мире

The National Interest признал российский автомат одним из лучших в мире

Портал The National Interest назвал российский автомат АК-74М одним из лучших образцов стрелкового вооружения в мире.

Российский автомат, по версии портала, оказался в числе пяти "самых опасных боевых винтовок на планете Земля".

АК-74 был разработан в 1970-х годах в качестве замены знаменитого автомата АК, основное различие между ними заключалось в использовании в новом автомате более легких 5,45-миллиметровых боеприпасов, пишет The National Interest.

В 2015 году АК-74М модернизировали, в конструкцию добавили регулируемый телескопический приклад, современную ствольную накладку и цевье, на которых интегрирована планка "Пикатинни", а также улучшенный дульный тормоз.

Кроме российского автомата, в список лучших образцов стрелкового вооружения также вошли американский карабин M4, английская винтовка SA80A2, французский FAMAS и немецкий HK416.