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Российский автомат признан одним из лучших в мире
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The National Interest признал российский автомат одним из лучших в мире 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: пресс-служба концерна "Калашников"
Портал The National Interest назвал российский автомат АК-74М одним из лучших образцов стрелкового вооружения в мире.
Российский автомат, по версии портала, оказался в числе пяти "самых опасных боевых винтовок на планете Земля".
АК-74 был разработан в 1970-х годах в качестве замены знаменитого автомата АК, основное различие между ними заключалось в использовании в новом автомате более легких 5,45-миллиметровых боеприпасов, пишет The National Interest.
В 2015 году АК-74М модернизировали, в конструкцию добавили регулируемый телескопический приклад, современную ствольную накладку и цевье, на которых интегрирована планка "Пикатинни", а также улучшенный дульный тормоз.
Кроме российского автомата, в список лучших образцов стрелкового вооружения также вошли американский карабин M4, английская винтовка SA80A2, французский FAMAS и немецкий HK416.
Автомат Калашникова (АК) является общевойсковым оружием, принятым на вооружение в СССР в 1949 году. Автомат был разработан Михаилом Калашниковым. В настоящий момент АК и различные его модификации являются самым распространенным стрелковым оружием в мире.
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