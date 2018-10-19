Ещё
Эргономика против мощности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эргономика против мощности: американские СМИ сравнили китайский J-15 c российским Су-33 

ТК «Звезда» + ещё 2 1 час назад
Фото: tvzvezda.ru
В статье National Interest отмечается, что китайский истребитель, по сути, является «не до конца развитой» версией российского. J-15 конструировали и собирали, опираясь на прототип российского самолета.
Китайский палубный истребитель J-15, который является аналогом Су-33, заметно отличается от своего «прародителя». К такому выводу пришел эксперт американского издания National Interest.
В статье отмечается, что китайский истребитель, по сути, является «не до конца развитой» версией российского. J-15 конструировали и собирали, опираясь на прототип российского самолета, и в ходе этих процессов многие моменты пришлось заметно изменить, что привело к появлению недостатков.
Основным недостатком китайского самолета автор признал использование отечественных китайских двигателей WS-10, далеких от совершенства. Китайская промышленность и инженерия до сих пор не способна самостоятельно производить качественные двигатели, что тормозит развитие аэрокосмической отрасли страны.
Кроме того, J-15 несет меньше оружие и топлива на борту, чем Су-33 и аналогичные истребители на Западе. Это связано с большим весом и механизмом взлета с борта авианесущего китайского крейсера «Ляонин», который является бывшим советском крейсером «Варяг», проданным Украиной Китаю в 1998 году.
Однако китайский палубный истребитель имеет и достоинства, заключает автор. Он был разработан позже Су-33 и имеет более современный эргономичный дизайн. Таким образом, российский самолет превосходит китайский по надежности и мощности двигателя, однако последний демонстрирует более совершенную эргономику.
ТК «Звезда»: последние новости
Впервые за почти 30 лет авианосец США вошел в Арктику Великобритания представила свой «ответ» на российский танк «Армата» Танкисты ЗВО отработали эвакуацию из танка, застрявшего под водой
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Парень погибшей в Керчи студентки выпал из окна
Появилась информация о пилотах рухнувшего Л-39291
Показана шокирующая начинка бомб керченского стрелка361
Ждать осталось недолго: народный гнев сметет Порошенко32
Появились данные о погибших при взрыве под Петербургом231
Видео
01:00
Названа роль Крымского моста в керченской трагедии
Общество
00:48
Константинополь отказался разрывать отношения с РПЦ
Общество
08:33
Путин назвал причину трагедии в Керчи
Политика
00:35
Решена судьба Давидыча
Происшествия
02:21
Умер актер Дмитрий Солодовник
Общество
01:00
На Украине объявили траур из-за ЧП в Керчи
В мире Украина
00:46
Китаянка упала в бассейн с голодными акулами
Происшествия
05:22
Выдавший Рослякову справку об оружии врач заговорил
Происшествия
04:30
РПЦЗ последовала за РПЦ
Общество В мире
01:40
Следователи работают на месте трагедии в Керчи
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение