Эргономика против мощности: американские СМИ сравнили китайский J-15 c российским Су-33

В статье National Interest отмечается, что китайский истребитель, по сути, является «не до конца развитой» версией российского. J-15 конструировали и собирали, опираясь на прототип российского самолета.

Китайский палубный истребитель J-15, который является аналогом Су-33, заметно отличается от своего «прародителя». К такому выводу пришел эксперт американского издания National Interest.

В статье отмечается, что китайский истребитель, по сути, является «не до конца развитой» версией российского. J-15 конструировали и собирали, опираясь на прототип российского самолета, и в ходе этих процессов многие моменты пришлось заметно изменить, что привело к появлению недостатков.

Основным недостатком китайского самолета автор признал использование отечественных китайских двигателей WS-10, далеких от совершенства. Китайская промышленность и инженерия до сих пор не способна самостоятельно производить качественные двигатели, что тормозит развитие аэрокосмической отрасли страны.

Кроме того, J-15 несет меньше оружие и топлива на борту, чем Су-33 и аналогичные истребители на Западе. Это связано с большим весом и механизмом взлета с борта авианесущего китайского крейсера «Ляонин», который является бывшим советском крейсером «Варяг», проданным Украиной Китаю в 1998 году.

Однако китайский палубный истребитель имеет и достоинства, заключает автор. Он был разработан позже Су-33 и имеет более современный эргономичный дизайн. Таким образом, российский самолет превосходит китайский по надежности и мощности двигателя, однако последний демонстрирует более совершенную эргономику.