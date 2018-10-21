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Американцы сравнили российские истребители
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Американцы сравнили российские истребители 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 8 14 минут назад
Фото: vk.com/mil
Американское военно-политическое издание National Interest сравнило российские истребители Су-27, Су-30 и Су-35С.
National Interest пишет, что первые варианты Су-27 уступают более современным самолетам. В частности, они хуже приспособлены для уничтожения наземных целей. Но модернизированные Су-27СМ вооружены гораздо лучше: бомбами с лазерным наведением, ракетами Х-29 и Р-77. NI подчеркивает многофункциональность Су-27СМ, передает РИА «Новости».
Су-27СМ3 получил также радар «Ирбис-Е» (такой есть и у Су-35С) и более мощные двигатели. У самолета появились дополнительные узлы подвески вооружения и усиленный планер, который может выдерживать большую нагрузку. Усовершенствована и кабина пилота.
Су-30 хуже отслеживает цели из-за отсутствия радаров «Ирбис-Е», зато стал более маневренным благодаря двигателям с управляемым вектором тяги.
Наиболее выдающиеся характеристики — у Су-35С, пишет NI, но «менее современные российские истребители в модернизированном варианте тоже „не промах“ и имеют свои преимущества». В частности, Су-27СМ3 почти сравним с Су-35 в уничтожении целей на дальней дистанции, зато намного дешевле, а Су-30 должен быть лучше при уничтожении наземных целей.
При этом National Interest пишет, что значительную долю парка российских истребителей составляют менее современные варианты самолетоВ, которые еще только предстоит модернизировать или заменить на Су-57.
Напомним, на Западе предсказали рост популярности Су-35.
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