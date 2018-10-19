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Названы основные версии крушения Су-27 на Украине
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Военная прокуратура Украины назвала основные версии крушения Су-27 

Rambler News Service + ещё 2 1 час назад
Военная прокуратура Украины рассматривает четыре основные версии крушения истребителя Су-27 в Винницкой области во время учений «Чистое небо — 2018», сообщил глава ведомства Анатолий Матиос в эфире телеканала «112 Украина».
«Сейчас отрабатывают четыре основные версии — человеческий фактор при выполнении полета, техническая неисправность самолета, возможная заправка самолета некачественным топливом или погодные условия, которые привели к катастрофе», — заявил Матиос.
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По словам главного военного прокурора Украины, в июле текущего года специалисты провели капитальный ремонт истребителя, в ходе которого тот был полностью модернизирован. После ремонта самолет налетал всего 20 часов. Его ресурс согласно государственным техническим экспертизам продлили на 12 лет.
16 октября Генштаб ВСУ сообщил о крушении истребителя Су-27 в ходе учебно-боевого полета. Самолет разбился между населенными пунктами Хмельник и Бердичев. Погибли два пилота, один из которых служил в украинских ВС, другой — в Воздушных силах Нацгвардии США. По данным «Укринформ», на следующий день был найден «черный ящик» истребителя.
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