Названы основные версии крушения Су-27 на Украине

Военная прокуратура Украины назвала основные версии крушения Су-27

Военная прокуратура Украины рассматривает четыре основные версии крушения истребителя Су-27 в Винницкой области во время учений «Чистое небо — 2018», сообщил глава ведомства Анатолий Матиос в эфире телеканала «112 Украина».

«Сейчас отрабатывают четыре основные версии — человеческий фактор при выполнении полета, техническая неисправность самолета, возможная заправка самолета некачественным топливом или погодные условия, которые привели к катастрофе», — заявил Матиос.

По словам главного военного прокурора Украины, в июле текущего года специалисты провели капитальный ремонт истребителя, в ходе которого тот был полностью модернизирован. После ремонта самолет налетал всего 20 часов. Его ресурс согласно государственным техническим экспертизам продлили на 12 лет.