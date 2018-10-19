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Американский авианосец вошел в Арктику
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Американский авианосец вошел в Арктику 

BFM.RU + ещё 22 14 часов назад
Фото: Reuters
Американский атомный авианосец в пятницу впервые за последние почти три десятилетия пересек Северный полярный круг, войдя в Арктику, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на ВМС США.
Авианосец «Гарри Трумэн» идет в северном направлении вдоль побережья Норвегии в сопровождении боевых кораблей 8-й авианосной ударной группы.
В последний раз американский авианосец заходил в Арктику в район Норвежского моря в сентябре 1991 года. Тогда авианосец «Америка» принимал участие в учениях North Star.
«Гарри Трумэн» подошел к побережью Норвегии для участия в учениях НАТО Trident Juncture — 2018 («Единый трезубец — 2018»). Они должны стать крупнейшими с момента окончания холодной войны.
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