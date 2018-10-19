Американский авианосец вошел в Арктику

Американский атомный авианосец в пятницу впервые за последние почти три десятилетия пересек Северный полярный круг, войдя в Арктику, сообщает «Интерфакс» , ссылаясь на ВМС США

Авианосец « Гарри Трумэн » идет в северном направлении вдоль побережья Норвегии в сопровождении боевых кораблей 8-й авианосной ударной группы.

В последний раз американский авианосец заходил в Арктику в район Норвежского моря в сентябре 1991 года. Тогда авианосец «Америка» принимал участие в учениях North Star.