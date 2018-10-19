Чем удивляет новый российский суперпистолет

ПЛ-15: чем удивителен новый российский суперпистолет

Скорей всего, скоро начнется серийный выпуск новых российских пистолетов с индексом ПЛ-15. Оружие вполне вероятно получит название «пистолет Лебедева», или просто «Лебедев» по аналогии с «Макаровым». Судя по отзывам и характеристикам, у этого короткоствола отличные перспективы, в том числе экспортные, поэтому название должно быть брендовым, как, например, легендарный «Калашников».

Если ПМ-15 и впрямь удобнее в пользовании, а также надежнее, точнее итальянца "Беретта" и австрийца "Глока", то с учетом его заявленной низкой цены, наверняка, за ним выстроится очередь в лучших оружейных магазинах мира. Да и многие иностранные спецслужбы, с удовольствием, приобретут его для своих боевых операций.

Преодолеть предел совершенства

Франции, Германии, Великобритании. Сделать новый самозарядный пистолет с подвижным стволом по классической схеме, который не уступал бы знаменитым аналогам, крайне сложно. Казалось бы, все, что можно было улучшить, уже улучшили. Скажем больше, в последнее время усовершенствовать конструкцию короткоствола безуспешно пытались лучшие оружейные конструкторы США

А воз, как говорится, и ныне там. Как результат, сорокалетний «Глок» по-прежнему считается пределом совершенства. Точнее был таковым до появления ПЛ-15. Конечно, новые металлы и сплавы, а также инновационное машиностроительное оборудование расширяют границы для полета инженерной мысли, но фантазию разработчиков быстро ограничивает цена: пистолет должен быть не только супер, но и доступным для потребителя.

Русские опять удивляют мир

Итак, пистолет ПЛ-12 является детищем известного на весь концерна «Калашников», что многое объясняет в подходе к его разработке. Можно не сомневаться, что во главу угла была поставлена надежность, удобство во время стрельбы и технологическая доступность. Как-никак, оружие должен прийти на смену рабочей лошадке оперативников МВД и боевых офицеров Минобороны РФ — «Макарову», которому исполнилось более 70 лет.

Напомним, в нулевых годах «Макарова» уже пытались поменять на «Ярыгина», когда опытная партия пистолетов с этим наименованием поступила в военные части. Однако офицеры жаловались на его тяжесть, ненадежность и даже на неудобство. Во многом, это было связано с допусками во время обработки металла при одновременной повышенной сложности изготовления деталей. В итоге сборка короткоствола желала лучшего, а его выступающие части буквально мешали доставанию из кобуры. Короче, от «Ярыгина» отказались, зато идея сделать новый российский пистолет получила новый импульс.

В 2015 году широкая публика впервые услышала о пистолете ПЛ-14, в котором цифры означали год его презентации. Тем не менее, работы по его доводке продолжались. Вскоре появился ПЛ-15, но даже после показа этого оружия на выставке «Армия-2016» шли испытания и проектирование нового варианта — ПЛ-15К. Впрочем, уже стало известно «Лебедев» обязательно поступит на вооружение.

«Лебедев» с длинным и коротким спуском

Каждый пистолет имеет предохранитель (а порой по несколько), тем не менее, его забывают устанавливать, или рычажок срабатывает от нечаянных действий владельца оружия. Потом случаются самопроизвольные выстрелы с тяжелыми последствиями. Выстрелы нередки и при падении на пол. Все это называется неосторожным обращением с оружием.

С учетом этого негативного опыта в ПЛ-15 реализован, как длинный, так и короткий спуск. В первом случае существенно снижается вероятность случайного применения короткоствола, а во — втором резко возрастает скорость реакции на угрозы со стороны противника. Правда, такой чувствительный пистолет предназначен для настоящих профессионалов из спецслужб. Также предусмотрено, что «Лебедев» будет поступать в армию и на продажу, как со стандартным, так и с длинным стволом — 120 мм и 207 мм соответственно, а также с магазинами на 15 и 30 патронов. А еще его можно оснастить коллиматорным или лазерным прицелом, а также подствольным фонарем.

Не подведет в бою

Знающие бойцы говорят, что самое страшное в перестрелке — это осечка пистолета, когда вопрос жизни и смерти зависит от долей секунды. Многочисленные испытания, в том числе в экстремальных условиях показали, что «Лебедеву» можно доверять точно так, как автомату «Калашникову». Его тестировали во время пылевых бурь, в ливень, в лютый мороз, и ни разу не было отказа. А вот любимый всеми «Глок» панически боится воды, даже в небольших количествах. Например, попав под средний дождь, он может дать губительную осечку.

А еще «Лебедев» отличается от «Макарова» тем, что ПЛ-15 стреляет патроном 9×19 мм "Парабеллум", обеспечивающим пуле энергию до 620 Дж. А это в два раза мощнее пули 9х18 «Макарова». Даже с этими мощными патронами новый пистолет выдержит до 10 тысяч выстрелов.

Удобен и малозаметен

«Лебедев» тоньше «Глока» на 5 мм — 28 мм против 33 мм, что позволяет носить его скрытно. Его размеры подогнаны так, чтобы кобура предательски не выступала из полов пиджака. Да и легче он своего знаменитого австрийского «коллеги». Вес стандартного ПЛ-15 всего 800 грамм, а «Клок» имеет массу 900 грамм, и "Беретта" 92 — 950 грамм.

Важно и то, что пистолет в концерне «Калашникова» разрабатывали с учетом пожеланий и рекомендаций специалистов центра подготовки спецназа ФСБ , а также знаменитых спортивных стрелков. Конструктор Дмитрий Лебедев максимально адаптировал оружие для удобной стрельбы, чтобы, во-первых, снизить отрицательные эффекты от отдачи и, во-вторых, уйти от существенного подброска верх после выстрела. В итоге боец, применяя ПЛ-15, легко и быстро возвращает ствол к прицеливанию, выигрывая тем самым драгоценное время для повторного выстрела.

Учитывая, что удачные пистолеты востребованы десятки лет, а то и более, «Лебедев», наверняка, станет личным оружием нескольких поколений русских офицеров.