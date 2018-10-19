Великобритания ответит «Армате» «Черной ночью»

Focus: Великобритания ответит российской «Армате» «Черной ночью»

Великобритания показала прототип новейшего танка «Черная ночь», призванного стать «ответом» на российский Т-14 «Армата». Английская боевая машина будет представлять собой модернизацию танка Challenger II, созданного в 1994 году. Новая машина сможет вести ночной бой, а также получит комплекс защиты от противотанковых ракет. Вооружение «Черной ночи» останется прежним, хотя оно считается устаревшим.

Британский концерн BAE Systems продемонстрировал прототип нового танка «Черная ночь», который призван стать конкурентом российскому Т-14 на боевой платформе «Армата». Об этом сообщает немецкий журнал Focus.

Сейчас российский Т-14 — самый современный танк в мире, отмечается в статье, и другие государства стремятся сделать свои вооружения более совершенными.

Британские военные разрабатывают «Черную ночь», взяв за основу созданный в 1994 году танк Challenger 2. Всего предполагается модернизировать 400 единиц этих танков.

Новая боевая машина получит улучшенные характеристики, а также сможет вести ночной бой. Кроме того, на «Черной ночи» будет установлен комплекс защиты от противотанковых ракет, который будет способен распознавать и уничтожать их в полете. При этом вооружение нового британского танка останется прежним, от Challenger II — хотя эксперты считают, что пушка этого танка устарела, отмечает ФАН.

Танки Challenger II использовались в миротворческих миссиях еще до своего первого боевого применения во время вторжения в Ирак в марте 2003 года. На то время 7-я бронетанковая бригада, входящая в состав 1-й бронетанковой дивизии, имела на вооружении 120 танков Challenger II. Танки активно применялись во время битвы за Басру, где они оказывали огневую поддержку британской пехоте. За время кампании Королевские сухопутные силы потеряли лишь два таких танка.

Российский Т-14 «Армата» вскоре после выпуска стал популярной новинкой на мировом рынке вооружений. К примеру, армия Индии намерена заменить устаревшие Т-72 и закупить 1770 основных боевых танков.

В качестве основного претендента в Индии рассматривают новейший российский танк Т-14 на платформе «Армата». Сумма контракта, по данным издания, может оказаться больше $4,5 млрд Индийская программа Future ready combat vehicles реализуется с ноября 2017 года. Она подразумевает закупку танков с определенными характеристиками, которым наибольшей степени соответствует российский танк Т-14.

При этом российское Министерство обороны не спешит массово закупать эту перспективную боевую бронированную машину, хотя специалисты очень высоко оценивают боевые возможности «Арматы». Считается, что новейшая российская платформа по своим техническим характеристикам на 15-30% превосходит аналогичные образцы бронетанкового вооружения зарубежных стран. К настоящему времени военное ведомство заказало для опытно-боевой эксплуатации сотню таких танков.

Причем конструкторы уже заявили о готовности установить на «Армату» 152-мм танковую пушку повышенной дульной энергии, которая позволит бороться с техникой и укреплениями противника.

Танки Т-14 «Армата» впервые в истории мирового танкостроения получили необитаемую башню и изолированную бронированную капсулу для экипажа, находящуюся внутри корпуса. Кроме высочайшей степени пассивной и активной броневой защиты, они отличаются большой подвижностью, проходимостью и огневой мощью.

Вместе с тем на Западе форсированными темпами разрабатываются танковые пушки калибра 140 мм, которые, как полагают специалисты НАТО, справятся с «Арматой». Проведенные испытания показали, что новые 140-мм боеприпасы в состоянии пробивать стальную броню толщиной до 1000 мм. Подобные пушки разрабатываются в США, Швейцарии и Германии — там 140-мм пушку создает известная фирма Rheinmetall.

Интерес вызывают не только танки Т-14, но и другие новейшие российские разработки. Ранее на страницах американского издания The National Interest появился материал о потенциале новинки российского оборонно-промышленного комплекса — боевой машины поддержки танков БМПТ-72 «Терминатор-3».

«Терминатора» начали создавать еще в 1990-х годах на основе военного опыта, полученного советской, а после и российской армией в войнах в Чечне и Афганистане. В условиях партизанской войны боевики уничтожали бронетранспортеры и бронемашины пехоты с помощью реактивных гранатометов и противотанковых ракетных систем, а наличие у «Терминатора» скорострельного оружия позволяет эффективно противостоять пехотным подразделениям условного противника.