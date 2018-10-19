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Супероружие России оказалось метеозависимым 

Lenta.ru + ещё 4 16 часов назад
Фото: РИА Новости
Боевой лазерный комплекс «Пересвет» эффективно работает против беспилотников промышленного и кустарного производства лишь в «идеальных условиях», приводят РИА Новости заявление директора Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игоря Коротченко.
Эксперт рассказал об условиях применения лазерного оружия, в частности, комплекса «Пересвет». «При благоприятных условиях среды, когда нет ни тумана, ни песчаной бури, ни осадков, то есть в идеальных условиях, лазерные комплексы достаточно эффективны для уничтожения беспилотников. Это одно из направлений реагирования. То есть, любая база, любой объект, который должен защищаться, он должен потенциально будет в перспективе иметь лазерные средства поражения», — сказал глава ЦАМТО.
Коротченко также отметил, что лазерные комплексы требовательны к энергоустановкам.
В августе анализ спутниковых снимков позволил определить определить возможные боевые позиции «Пересвета» и межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник»
О разработке боевого лазерного комплекса президент России Владимир Путин объявил в марте 2018 года в ходе послания Федеральному собранию. По словам главы государства, «наличие таких боевых комплексов кратно расширяет возможности России в сфере своей безопасности».
Предназначение «Пересвета» официально не конкретизируется, однако считается, что такая лазерная система может применяться для противодействия оптическим системам наблюдения самолетов и спутников противника.
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