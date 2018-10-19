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Украинцы высмеяли планы принять старые фрегаты от США
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В Сети высмеяли планы США передать Украине списанные фрегаты 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: U.S. Navy / Frank J. Pikul
В Сети высмеяли информацию о планах Вашингтона передать Украине старые фрегаты типа Oliver Hazard Perry, в комментариях к новости многие пользователи скептически отнеслись к этой идее и раскритиковали практику Киева принимать на вооружение устаревшую иностранную технику.
Ранее "Украинский милитаристский портал" со ссылкой на собственные источники сообщил, что военный атташе посольства США в Киеве предложил передать ВМС Украины американские фрегаты типа Oliver Hazard Perry.
"Я думаю, что продадут Украине старые консервы как новые, или наши так сделают, что заплатили как за новые", — написал Юрий Шпитко.
"Здесь нет ничего замечательного, тем более великолепного. Кораблям 50 лет, и Пентагон не желает платить американцам за их утилизацию", — заметил Юрий Токарчук.
"Вот уже и металлолом продают Украине, а там сжиженный газ на очереди", — заявил Игорь Иванов.
"Лапшу навешали аборигенам", — написал Павел Кашутин.
"Наши в раздумьях, а как откат получить?", — сыронизировал Василь Шепель.
Американские корабли могут быть переданы в рамках программы по продаже другим государствам неиспользуемой военной техники и имущества.
Фрегаты Oliver Hazard Perry строились с 1970-х годов, последний из них вывели из состава флота США в 2015 году. Корабли этого типа все еще служат в ВМС ряда стран, в частности, Турции, Австралии и Египта.
В сентябре Береговая охрана США передала Киеву два списанных патрульных катера класса Island. На торжественной церемонии в американском Балтиморе присутствовал президент Украины Петр Порошенко.
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