Ещё
Британия представила «ответ» российской «Армате»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Германии рассказали о британском «ответе» на танк «Армата» 

РИА Новости + ещё 4 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Великобритания представила ответ на российский танк "Армата" — прототип нового танка "Черная ночь", который разработан на основе боевой машины Challenger 2, об этом сообщает немецкий журнал Focus.
Журнал называет Т-14 "самым современным боевым танком в мире" и отмечает, что в связи с его появлением западные страны начали разработку равного ему соперника, при этом модернизируя свой устаревший парк вооружения. Так, в Великобритании обновления ожидают около 400 танков Challenger 2, при том что первые образцы этой боевой машины сошли с конвейера еще в 1994 году.
В начале октября британский оборонный концерн BAE Systems представил прототип "Черной ночи", возможной версии обновленного Challenger 2, указано в материале. Разработчики планируют улучшить его боевые качества в ночное время суток при помощи системы ночного видения и установки нового комплекса защиты, который будет распознавать и ликвидировать угрожающие машине противотанковые ракеты, пишет журнал.
При этом, как отмечает Focus, новое орудие для танка создавать пока что не планируется, хотя его основное вооружение считается устаревшим и есть сомнения в том, что оно способно пробить лобовую броню "Арматы".
В 2016 году на выставке Eurosatory концерн Rheinmetall представил более мощную пушку калибра 130 мм, однако есть опасения, что орудие длиной более шести метров не поместится в башню Challenger 2.
По итогу, для создания достойного соперника для "Арматы" западным странам еще понадобится определенное время, заключает Focus.
Основной боевой танк Т-14 "Армата" — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Работы по его созданию были открыты в 2010 году. Танк оснащен 125-миллиметровой гладкоствольной пушкой 2А82 (с возможностью установки 152-миллиметровой 2А83) с дистанционным полностью цифровым управлением.
За мощной лобовой броней находится изолированная бронекапсула с экипажем, которая дает возможность танкистам остаться в живых даже при прямом попадании в башню и возгорании боекомплекта. Танк может выдержать лобовое попадание большинства современных и перспективных типов противотанковых снарядов и ракет.
Последние новости
Подруга стрелка рассказала о его желании отомстить одногруппникам Стало известно, от чего скончались большинство жертв трагедии в Керчи Устроившего стрельбу в Керчи подростка могли использовать
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Переданные Сирии С-300 оказались модернизированными74
«Они сдохнут, даже не успев раскаяться»2192
Мать солиста «Нэнси» прокомментировала смерть сына1
«Искал людей с Донбасса»: кем был керченский стрелок657
Названы обстоятельства смерти солиста «Нэнси»11
Видео
08:33
Путин назвал причину трагедии в Керчи
Политика
30:38
Школу в Москве эакуировали из-за выходки ученика
Образование Происшествия
03:24
Аксенов заявил о сообщниках керченского стрелка
Политика Другое
09:34
Пока вы спали: Разрешение на оружие получат не все
Общество
00:33
Навальный опубликовал ответ Золотову
Политика
00:54
В России исключили военный ответ на санкции
Политика
00:45
Cоловьев призвал ввести смертную казнь
Общество СНГ
00:34
«Был жестоким»: соседка о стрелке из Керчи
Происшествия
01:20
«Самый тонкий телефон в мире» помещается в визитницу
Гаджеты Наука и техника
00:26
С‐300 подняли по тревоге в Кировской области
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение