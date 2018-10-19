Британия представила «ответ» российской «Армате»

В Германии рассказали о британском «ответе» на танк «Армата»

Великобритания представила ответ на российский танк "Армата" — прототип нового танка "Черная ночь", который разработан на основе боевой машины Challenger 2, об этом сообщает немецкий журнал Focus.

Журнал называет Т-14 "самым современным боевым танком в мире" и отмечает, что в связи с его появлением западные страны начали разработку равного ему соперника, при этом модернизируя свой устаревший парк вооружения. Так, в Великобритании обновления ожидают около 400 танков Challenger 2, при том что первые образцы этой боевой машины сошли с конвейера еще в 1994 году.

В начале октября британский оборонный концерн BAE Systems представил прототип "Черной ночи", возможной версии обновленного Challenger 2, указано в материале. Разработчики планируют улучшить его боевые качества в ночное время суток при помощи системы ночного видения и установки нового комплекса защиты, который будет распознавать и ликвидировать угрожающие машине противотанковые ракеты, пишет журнал.

При этом, как отмечает Focus, новое орудие для танка создавать пока что не планируется, хотя его основное вооружение считается устаревшим и есть сомнения в том, что оно способно пробить лобовую броню "Арматы".

В 2016 году на выставке Eurosatory концерн Rheinmetall представил более мощную пушку калибра 130 мм, однако есть опасения, что орудие длиной более шести метров не поместится в башню Challenger 2.

По итогу, для создания достойного соперника для "Арматы" западным странам еще понадобится определенное время, заключает Focus.

Основной боевой танк Т-14 "Армата" — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Работы по его созданию были открыты в 2010 году. Танк оснащен 125-миллиметровой гладкоствольной пушкой 2А82 (с возможностью установки 152-миллиметровой 2А83) с дистанционным полностью цифровым управлением.

За мощной лобовой броней находится изолированная бронекапсула с экипажем, которая дает возможность танкистам остаться в живых даже при прямом попадании в башню и возгорании боекомплекта. Танк может выдержать лобовое попадание большинства современных и перспективных типов противотанковых снарядов и ракет.