«Станем мишенью»: Европа испугалась ракет США

Немецкие читатели прокомментировали планы США разместить ракеты в Европе

Немецкие СМИ, в том числе — издания Die Welt и Die Zeit, написали о планах США по выходу из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и возможности размещения в европейских странах американских ракет, а также о реакции России на это.

Публикации вызвали активный отклик читателей в комментариях.

Многие пользователи выразили опасения, что из-за размещения на своей территории американских ракет Европа станет целью для удара в случае начала какого-либо крупного конфликта, в то время как территория США будет в относительной безопасности.

"Европа не должна снова стать игрушкой янки. Я надеюсь, что наше правительство окажется благоразумным и не станет размещать наступательное оружие американцев", — написал Erik D.

"Если случится война, то мы станем мишенью, а не США", — указал Stan Lee.

"Представьте себе, что Россия установила противоракетные щиты в Мексике и Канаде и проводит военные учения на этих территориях. Как долго США будут молчать?", — задался вопросом Axel F.

"Вы не должны забывать, что возможная война начнется перед нашими дверями, а не за Атлантикой", — отметил House B.

При этом отдельные пользователи обвинили в росте всеобщей напряженности и Россию, напомнив о размещении ракетных комплексов в Калининграде.

"Россия давно разместила ракеты в Кенигсберге (современный Калининград. — ред.)", — написал Alexander M.

Однако некоторые читатели в ответ на это возразили, что данные ракеты находятся на территории России.

"Это российские ракеты на российской территории, а не американские в Польше или Румынии", — напомнил Lutz G.

"Я не хочу ни российских, ни американских ракет в своем палисаднике", — заключил пользователь Bavaria One.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора.