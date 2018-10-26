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Горбачев констатировал начало новой гонки вооружений
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Горбачев констатировал начало новой гонки вооружений 

РИА Новости + ещё 351
Экс-президент СССР Михаил Горбачев в специальной колонке для газеты New York Times назвал намерение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) объявлением новой гонки вооружений.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут наращивать свой ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", а после Вашингтон будет готов остановить этот процесс и даже приступить к сокращению вооружений.
"Была объявлена новая гонка вооружений", — написал экс-президент СССР, подписавший ДРСМД более 30 лет назад.
По мнению Горбачева, выход США из договора — это не первая жертва милитаризации международной обстановки. Он напомнил, что еще в 2002 году Вашингтон вышел из договора по ПРО, а в текущем году — из соглашения по иранской атомной программе.
"Военные расходы взмыли на астрономический уровень и продолжают расти", — резюмировал один из авторов политики разрядки в конце 1980-х годов.
Бессрочный Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 8 декабря 1987 года подписали Горбачев, бывший тогда генеральным секретарем ЦК КПСС, и президент США Рональд Рейган.
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