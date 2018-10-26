Горбачев констатировал начало новой гонки вооружений

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут наращивать свой ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", а после Вашингтон будет готов остановить этот процесс и даже приступить к сокращению вооружений.

"Была объявлена новая гонка вооружений", — написал экс-президент СССР, подписавший ДРСМД более 30 лет назад.

По мнению Горбачева, выход США из договора — это не первая жертва милитаризации международной обстановки. Он напомнил, что еще в 2002 году Вашингтон вышел из договора по ПРО, а в текущем году — из соглашения по иранской атомной программе.

"Военные расходы взмыли на астрономический уровень и продолжают расти", — резюмировал один из авторов политики разрядки в конце 1980-х годов.