США предложили передать Украине старые фрегаты, пишут СМИ

Военный атташе посольства США в Киеве направил министерству обороны Украины письмо с предложением передать ВМС ВСУ фрегаты типа Oliver Hazard Perry, сообщает "Украинский милитарный портал" со ссылкой на собственные источники.

"Корабли способны значительно повысить обороноспособность ВС Украины на черноморском и азовском театре военных действий", — говорится в статье.

Передача американских фрегатов может произойти в рамках программы продажи другим государствам неиспользуемой военной техники и имущества. Ранее украинские ВМС получили по ней два катера.

Посол Украины в Соединенных Штатах Валерий Чалый заявлял, что успешная реализация этого проекта позволит Киеву получать "более современные вооружения", напоминает "Украинский милитарный портал".

Фрегаты Oliver Hazard Perry строились с 1970-х годов, последний из них был выведен из состава флота США в 2015 году. Корабли этого типа все еще служат в ВМС ряда стран, в частности, Турции, Австралии и Египта.

В сентябре Береговая охрана США передала Киеву два списанных патрульных катера класса Island. На торжественной церемонии в американском Балтиморе присутствовал президент Украины Петр Порошенко . СМИ также сообщали, что правительство Дании готово продать Украине три списанных минных тральщика за 102 миллиона евро. При этом, как заявлял командующий украинскими ВМС вице-адмирал Игорь Воронченко , военному судостроению страны грозит "точка невозврата" из-за отсутствия финансирования.

Общий объем помощи Вашингтона Киеву в области обороны с 2014 года превысил миллиард долларов. Россия неоднократно предостерегала от поставки вооружений на Украину, указывая, что это может привести к эскалации конфликта в Донбассе.