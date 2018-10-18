США предложили передать Украине старые фрегаты

Военный атташе посольства США в Киеве направил министерству обороны Украины письмо с предложением передать ВМС ВСУ фрегаты типа Oliver Hazard Perry, сообщает "Украинский милитарный портал" со ссылкой на собственные источники.
"Корабли способны значительно повысить обороноспособность ВС Украины на черноморском и азовском театре военных действий", — говорится в статье.
Передача американских фрегатов может произойти в рамках программы продажи другим государствам неиспользуемой военной техники и имущества. Ранее украинские ВМС получили по ней два катера.
Посол Украины в Соединенных Штатах Валерий Чалый заявлял, что успешная реализация этого проекта позволит Киеву получать "более современные вооружения", напоминает "Украинский милитарный портал".
Фрегаты Oliver Hazard Perry строились с 1970-х годов, последний из них был выведен из состава флота США в 2015 году. Корабли этого типа все еще служат в ВМС ряда стран, в частности, Турции, Австралии и Египта.
В сентябре Береговая охрана США передала Киеву два списанных патрульных катера класса Island. На торжественной церемонии в американском Балтиморе присутствовал президент Украины Петр Порошенко. СМИ также сообщали, что правительство Дании готово продать Украине три списанных минных тральщика за 102 миллиона евро. При этом, как заявлял командующий украинскими ВМС вице-адмирал Игорь Воронченко, военному судостроению страны грозит "точка невозврата" из-за отсутствия финансирования.
Общий объем помощи Вашингтона Киеву в области обороны с 2014 года превысил миллиард долларов. Россия неоднократно предостерегала от поставки вооружений на Украину, указывая, что это может привести к эскалации конфликта в Донбассе.