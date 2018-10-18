Путин назвал сроки передачи комплекса «Авангард»

Путин назвал сроки передачи армии комплекса «Авангард»

«Мы же живем в мире, в основе безопасности которого лежит ядерный потенциал. Россия — одна из крупнейших ядерных держав. Вы знаете, я сказал об этом публично, как ответ на строительство ПРО США мы совершенствуем свои ударные комплексы, причем они у нас уже на вооружении стоят некоторые, некоторые будут поставлены в ближайшее время. В ближайшие месяцы — я имею в виду систему «Авангард»», — сказал президент.

По его словам, некоторые страны готовятся проводить испытания аналогичных гиперзвуковых комплексов только через полтора-два года.