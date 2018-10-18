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Путин назвал сроки передачи комплекса «Авангард»
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Путин назвал сроки передачи армии комплекса «Авангард» 

Rambler News Service + ещё 3 18 октября 2018
Фото: РИА Новости
Ракетный комплекс «Авангард» с межконтинентальной баллистической ракетой поступит на вооружение России в ближайшие месяцы, сообщил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.
«Мы же живем в мире, в основе безопасности которого лежит ядерный потенциал. Россия — одна из крупнейших ядерных держав. Вы знаете, я сказал об этом публично, как ответ на строительство ПРО США мы совершенствуем свои ударные комплексы, причем они у нас уже на вооружении стоят некоторые, некоторые будут поставлены в ближайшее время. В ближайшие месяцы — я имею в виду систему «Авангард»», — сказал президент.
По его словам, некоторые страны готовятся проводить испытания аналогичных гиперзвуковых комплексов только через полтора-два года.
«В этом смысле мы чувствуем себя уверенно», — добавил он.
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