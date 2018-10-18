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Лондон готовит российскому супертанку «Чёрную ночь»
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Focus: Лондон готовит российскому супертанку «Чёрную ночь» 

RT на русском 2 часа назад
Фото: russian.rt.com
В Великобритании задумались над созданием равного «Армате» соперника, сообщает Focus. Прототип нового танка под названием «Чёрная ночь», разработанного на основе конструкции Challenger 2, представила британская оборонная компания BAE Systems. Эта машина сможет лучше сражаться в ночное время суток, её снабдят защитной системой, способной распознавать и ликвидировать противотанковые ракеты. Правда, у неё недостаточно огневой мощи, чтобы пробить лобовую броню «Арматы», отмечает издание.
В 2010 году в России начались разработки Т-14 «Армата». В 2015 к 70-летию со дня победы Красной армии над нацистами, в Москве были продемонстрированы её первые образцы. Это чудовище весом в 50 тонн — самый современный боевой танк в мире.
В связи с этим на Западе занялись разработкой равного ему соперника. Но прежде чем танки станут ездить по полям сражений, нужно сначала модернизировать прежний, уже устаревший парк. К примеру, в Великобритании «ремейка» ожидает Challenger 2. У вооружённых сил Великобритании есть 400 таких 62-тонных тяжёлых танков. Первые образцы сошли с конвейера ещё в 1994 году. Комплексная модернизация продлит срок эксплуатации устаревших танков до 2035 года.
Один из претендентов на этот заказ — BAE Systems. В начале октября британский оборонный концерн представил прототип «Чёрной ночи», возможной версии обновлённого Challenger 2. Планируется улучшить его боеспособность в ночное время суток с помощью системы ночного видения. К тому же новая система защиты будет распознавать подлетающие противотанковые ракеты и ликвидировать их.
Новую пушку пока делать не собираются. Но основное оружие танка считается устаревшим и есть сомнения, что оно не сможет пробить лобовую броню Т-14 «Арматы». Наряду с BAE Systems в качестве претендента на заказ выступает и немецкий оборонный концерн Rheinmetall. Но пока готовый прототип он не представил. Однако предприятие из Северного Рейна-Вестфалии заявило, что собирается повысить огневую мощь Challenger 2.
В 2016 году на выставке Eurosatory Rheinmetall представил более мощную пушку калибра 130 мм. Впрочем, есть сомнения, что орудие длиной более шести метров поместится в башню Challenger 2. Так что для создания достойного соперника T-14 ещё понадобится время. Но Запад может успокоиться, ведь из-за высокой стоимости танков Россия пока что планирует построить только 100.
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