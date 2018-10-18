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Объект 195: убийца «Абрамсов» и «Леопардов» приоткрыл свои тайны 

Российская Газета 18 октября 2018
Фото: Объект 195. Фото: блог Алексея Хлопотова (https://www.blogger.com/profile/08429413943327711587)
В Сети появилось изображение создававшегося по программе "Совершенствование-88" российского основного боевого танка Объект 195, известного также как Т-95.
На фотографии можно достаточно подробно рассмотреть мощную 152-мм пушку большой длины. Снаряд, выпущенный из этого орудия, как писали в свое время, способен на максимальных дистанциях уничтожить не только все танки, состоящие в настоящее время на вооружении, но и любые предполагаемые перспективные иностранные машины.
Сообщалось также, что для 195-го разработана уникальная управляемая противотанковая ракета нового поколения.
Огневая мощь Т-95 также усилена 30-мм автоматической пушкой, предназначенной для поражения легкобронированной техники и живой силы. Имеется и 7,62-мм пулемет.
На снимке виден установленный над пушкой многоканальный панорамный прицел командира. С левой стороны необитаемой башни смонтирован прицел наводчика-оператора.
Этот танк также получил радиолокационный прицел, который, в отличие от баллистических станций некоторых зарубежных машин, служил для обнаружения вражеских целей в условиях плохой видимости.
Экипаж танка находился в защищенной бронекапсуле.
Опорные катки ходовой части такие же, как на Т-72 и Т-90. Двигатель мощностью в 1500 л.с. позволял развивать высокие скорости, как по шоссе, так и по пересеченной местности.
К сожалению, Объект 195 оказался слишком дорогим, что впоследствии сыграло роковую роль в судьбе данной машины. Однако многие наработки пригодись в создании нового танка — Т-14 "Армата".
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