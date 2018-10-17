Так ли хорош Су-57?

China.com (Китай): Так ли хорош российский истребитель следующего поколения Су-57?

Американцы делают упор на том, чтобы первыми обнаружить врага и первыми его уничтожить, Россия же акцентирует внимание на сбалансированности своих боевых самолетов — им требуются не только стелс-технологии, но и сверхманевренность для превосходства в ближнем бою. Несмотря на то, что малозаметность Су-57 не может сравниться с F-22, у российского истребителя есть масса других преимуществ, считает автор China.com ( Китай ) .

Китайская международная авиационная и аэрокосмическая выставка Zhuhai Airshow 2018, которую так ждут поклонники авиации, будет официально открыта в ноябре. Начиная с этого года, во время авиашоу передовые технологии в военной сфере будут доступны в режиме онлайн широкому кругу любителей авиации для учета современных отечественных и зарубежных основных моделей самолета — будет проводиться глубокий анализ их истории, развития и изменений.

Самые ранние разработки российских истребителей пятого поколения можно проследить до проекта усовершенствованного тактического истребителя, который относится к концу 80-х годов прошлого века. Новые истребители должны быть прийти на смену уже имеющимся Су-27 и МиГ-29, а также выступить как ответ на угрозы американских передовых самолетов нового типа. ОКБ Сухого и ОКБ Микояна разработали проект Су-47 с крылом обратной стреловидности и МиГ 1.44, однако из-за распада Советского Союза разработку российских истребителей пятого поколения пришлось временно приостановить.

После распада СССР российская экономика по-прежнему находится на низком уровне развития, и только в 2002 году вновь начались опытно-конструкторские работы по разработке истребителей пятого поколения. Проект российских истребителей пятого поколения называется «Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации» (ПАК ФА), аббревиатура на английском — PAK FA, окончательным утвержденным проектом стала разработка самолета Т-50, которую вело ОКБ Сухого.

Официальное название Т-50 — Су-57. Это истребитель с улучшенными рабочими характеристиками, он отвечает запросам боевых действий российской авиации и полностью вобрал в себя результаты развития истребителей четвертого поколения, таких как Су-47 и МиГ 1.44. Тем не менее, кажется, что на Су-57 никогда не возлагались большие надежды, так почему же мы должны его рассматривать как истребитель с улучшенными характеристиками, который больше всего подходит на будущего развития ВВС России?

Длина Су-57 составляет около 19,7 метров, высота — 4,8 метра, размах крыла может достигать 14 метров. Дальность рейса истребителя — 3000 километров. В самолете используется обычная компоновка, аэродинамическая компоновка полностью заимствована у истребителя Су-27 и F-22, корпус самолета плоский. Носу самолета придана ромбовидная форма, основное крыло представляет собой трапецеидальное крыло, аналогичное крылу F-22, самолет сочетает в себе малозаметность и суперкрейсерную скорость. Крыло самолета имеет отклоняемый предкрылок, в задней кромке расположены закрылки и элероны, передняя и задняя кромка крыла самолета соответственно параллельны передней и задней кромке горизонтального оперения, и это приводит к тому, что электромагнитные волны отражаются в одном направлении. В самолете используется двухкилевое оперение с уклоном к наружным границам, в конструкции использованы цельноповоротные кили, что повышает малозаметность и эффективность аэродинамического контроля. Конструкция Су-57 представляет собой единый сплав корпуса и крыла с хорошими коэффициентами подъемной силы и твердости фюзеляжа. Перед главным крылом имеется подвижная окантовка, которая выступает в качестве канарда, в будущем самолет будет оснащен AL-41 турбореактивным двухконтурным двигателем с форсажной камерой и управляемым вектором тяги, он обладает сверхманевренностью и быстротой. Отсек для вооружений расположен между двигателями, истребитель может быть оснащен ракетами класса «воздух-воздух», крылатыми ракетами и другими боеприпасами.

Большие споры вызывает малозаметность Су-57. В самолете используется два вертикальных цилиндрических воздухозаборника, а не воздухозаборники S-типа, которые имеются у F-22, Цзянь-20 и других истребителей. К преимуществам воздухозаборников S-типа можно отнести снижение обнаружения воздухозаборников, в то время как воздухозаборники, используемые в Су-57, могут образовать огромный источник отражения электромагнитных волн. Кроме этого, днище фюзеляжа имеет неровную поверхность и является местом, которое легко обнаружить. Малозаметность — основная особенность и обязательное требование к истребителю пятого поколения, и ее реализация у Су-57 всегда ставилась под сомнение и являлась острым вопросом.

Тем не менее изначальное решение, которое подразумевало отказ от исследования и разработок оружия, было весьма неудачным, разработка основного боевого оружия должна основываться на военной системе и концепции ведения боевых действий всей армии. Что касается исследований и разработок истребителей пятого поколения, то Соединенные Штаты в свое время уже стремились к малозаметности и сверхманевренности, однако, занимаясь проектно-конструкторской работой, они обнаружили, что невозможно угнаться за двумя зайцами сразу, и, будучи лидером в сфере электронно-информационных технологий, решили показать свою силу и во главу угла поставили малозаметность. Поэтому малозаметные истребители F-22 и F-35 обладают превосходной степенью скрытности, а их маневренность опирается лишь на аэродинамическую схему и мощный двигатель, но внимание на этом сильно не заострялось. Военная тактика американцев выглядит следующим образом: значительно снизить способность противника их обнаружить, чтобы обеспечить одностороннюю прозрачность на театре военных действий, выполнять боевые задачи, используя передовые технологии малозаметности и электронную информацию.

В отличие от Соединенных Штатов, в России в исследованиях и разработке истребителей всегда твердо придерживались собственных идей относительно ведения войны, которые основываются лишь на заимствовании при проектно-конструкторской работе вооружений и снаряжений, и концепцией развития США эти идеи потрясены не были. Опора на собственную систему ведения войны, проведение особых разработок собственных боевых самолетов — все это привело к тому, что конечные общие показатели истребителей вместе с американскими истребителями могут поддерживать приблизительно сбалансированный уровень. Американцы делают упор на том, чтобы первыми обнаружить врага и первыми его уничтожить, Россия же искусна в максимальном использовании достоинств и сведении к минимуму недостатков и акцентирует внимание на сбалансированности своих боевых самолетов — им требуется не только обязательная стелс-технология, но также они должны обладать и невероятной сверхманевренностью. Несмотря на то, что малозаметность Су-57 не может сравниться с малозаметностью F-22, однако малозаметность корпуса все-таки весьма на достойном уровне. Наряду с этим, Россия в условиях отставания в сфере электронно-информационных технологий может отказаться от использования радара на первом этапе ведения боевых действий после соприкасания с ближайшими объектами вступать в ближний бой, демонстрируя превосходство собственных маневренных возможностей.

Помимо учета тактики воздушных боев самолетов, Россия также должна иметь в виду обширную площадь территории и недостаток военных инвестиций. Россия обладает огромной площадью, и необходимо особо уделять внимание боевому радиусу действия самолета при его проектировании, поэтому ври выборе боевого самолета, то, что нужно России — тяжелый боевой самолет с большой дальностью рейса и большим радиусом действия. С другой стороны, Америка имеет комбинацию из F-15 и F-16, а также из F-22 и F-35, Россия — из Су-27 и МиГ-29, и такие сочетания господствуют как в воздухе, так и на суше. В условиях ограничения финансирования Россия в настоящее время совсем неспособна заниматься одновременно и разработкой малозаметных боевых самолетов. Поэтому Су-57 — многоцелевой тяжелый истребитель, который раскрывает преимущества универсальной машины. Возможно, что в будущем Су-57 будет оснащен различными орудиями и боеприпасами, возможно, он будет использоваться в военных операциях для контроля с воздуха, для нанесения точных ударов по объектам, находящимся в воде и на суше, и для других задач. Это универсальный малозаметный боевой самолет с улучшенными рабочими характеристиками.

Чтобы компенсировать малозаметность, Россия уделяет особое внимание способности обнаружения с дальней дистанции. Обычный малозаметный истребитель имеет хорошие показатели скрытности только при электромагнитных волнах определенной частоты, Россия при помощи радаров усиливает дальность обнаружения радаров и способность обнаружения невидимой цели. В то же время, российское вооружение для воздушного боя обладает достаточно большой дальностью, что предоставляет самолетам возможность производить дальние атаки и даже позволяет Су-57 вести атаку по вражескому самолету дальнего радиолокационного обнаружения и наведения на расстоянии 400 километров.

Развитие Су-57 происходит медленно, однако нельзя недооценивать его характеристики. Су-57 был разработан исходя из основного существующего положения единой системы ведения войны российской армии, при его разработке выбор был сделан в пользу весьма прагматичного подхода — максимально использовать достоинства и минимизировать недостатки. При наличии определенных характеристик малозаметности, его преимуществом является сверхманевренность, в то же время он обладает способностью обнаружения и атаки с дальней дистанции в воздухе. Опираясь на эти исключительные характеристики, Су-57 может полностью раскрыть собственное преимущество и поддерживать относительно сбалансированную ситуацию для малозаметных истребителей других крупных государств.