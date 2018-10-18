Путин назвал условие применения ядерного оружия

«Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. Мы, жертвы агрессии, как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют», — сказал глава государства.

Путин также напомнил, что в концепции военной доктрины России нет превентивного ядерного удара, и Москва, по его словам, не может инициатором «всемирной катастрофы», чем является применение ядерного оружия.

В октябре российские вооруженные силы провели учения стратегических ядерных сил. Были задействованы сухопутные силы, флот и авиация, в частности стратегические ракетоносцы и бомбардировщики.

В военной доктрине России содержится тезис о том, что недопущение ядерного военного конфликта, как и любого другого военного конфликта, положено в основу военной политики страны. Также в документе сказано, что «Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства». Решение о применении ядерного оружия принимает президент России.