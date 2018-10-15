С-700: фантазии и реальность

Анонсированные Жириновским комплексы С-700 поборются за космос с США

"Противоракетные комплексы С-700 на сегодняшний день не существуют ни в планах Минобороны, ни в разработках концерна "Алмаз-Антей", занимающихся разработкой и изготовлением таких систем. Можно лишь говорить о перспективах совершенствования уже имеющихся технологий. К примеру, долгое время на вооружении в России стоял одноканальный комплекс С-200, но он выработал свой потенциал, и на смену ему пришел многоканальный С-300 с уже новыми перспективами.

А его совершенствование привело к появлению самого современного С-400 — модернизированы средства управления и обнаружения воздушных целей. Последняя модель способна "видеть" порядка 200 объектов сразу, наводиться на сотню и одновременно обстреливать 96 из них. В будущем эти цифры сдвинутся в большую сторону — системы смогут отслеживать 300 объектов, 200 сопровождать и 150 атаковать. Такое совершенствование связано с новыми боевыми угрозами типа роя дронов или массированных ракетных атак", — отмечает специалист.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в эфире шоу на одном из федеральных каналов "проговорился" о том, что российская армия якобы имеет на вооружении системы ПВО С-500, С-600 и С-700. Последняя, по его словам, якобы "закроет всю планету" так, что ни один военный самолет армии другой страны не поднимется в воздух. Таким высказыванием Жириновский прокомментировал ситуацию вокруг комплексов C-300, которые Россия недавно передала вооруженным силам Сирии. Он отметил, что российский зенитный комплекс вызвал страх у Израиля, потому что С-300 может сбить любой военный самолет.

"Будущее систем воздушной и ракетной обороны — автоматизированные контуры управления, то есть эшелонированность. Разные системы обороны эффективно отражают специфические атаки, для которых создавались. Так, по самолетам-носителям и крылатым ракетам работают системы "Бук", С-400 на дальних подступах нейтрализуют оперативно-тактические ракеты, комплексы "Тор" завершают разгром любой массированной атаки с воздуха другими средствами нападения.

При этом вероятный противник, понимая, что его средства нападения становятся неэффективными, будет их совершенствовать. Российские разработчики отслеживают эти тенденции и учитывают их. Для отечественных систем ПВО и ПРО создаются новые, более совершенные головки наведения на цель, изготавливаются новые перехватывающие ракеты, улучшается система подавления помех противника. Комплекс С-500, как предполагается, и вовсе сотрет грань между системами ПВО и противоракетной обороны", — подчеркивает эксперт.

Выход в космос

С-400 "Триумф" по кодификации США и НATO "Ворчун" — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. принята на вооружение 28 апреля 2007 года. Поражает аэродинамические цели на дальности до 400 км и тактические баллистические цели на дальности до 60 км. Среди них крылатые ракеты, самолёты тактической и стратегической авиации, маневрирующие боеголовки баллистических ракет. Радар раннего обнаружения обеспечивает дальность обнаружения до 600 км.

США пришли к неутешительному для себя выводу: С-400 наряду с такими системами, как ОТРК "Искандер" и береговыми противокорабельными комплексами класса "Бастион", играет ключевую роль в новой концепции России, известной на Западе как "Зона запрета доступа" (Anti-Access/Area Denial, A2/AD). Она заключается в том, что войска НАТО не могут находиться и передвигаться в радиусе действия систем запретной зоны A2/AD без риска нанесения им неприемлемого ущерба.

"Заявленная Владимиром Жириновским способность России "предотвратить любые пуски" — явное преувеличение из разряда фантастики. Теоретически это обеспечить можно, но на практике по всему миру нужно устанавливать российские комплексы ПВО-ПРО. При этом другие страны должны дать на это свое разрешение и быть дружественными. Впрочем, даже масштабы производства высокотехнологичных комплексов делают достижение амбициозной цели очень отдаленным во времени.

Российские зенитно-ракетные системы на сегодняшний день не имеют аналогов в мире и способны сбить любые цели. В том числе так называемые "невидимки" — самолеты с пониженной радиолокационной заметностью. То есть отечественные разработчики поставили на совершенствование систем обнаружения и перехвата, добившись в этом больших успехов.