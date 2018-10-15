Ещё
Российскую стелс-ракету Х-101 показали вблизи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российскую стелс-ракету Х-101 показали вблизи 

Lenta.ru 48 минут назад
На видеозаписях прошедших в октябре учений стратегических ядерных сил России, выложенных Минобороны на YouTube, показано размещение ракеты Х-101 на внешнюю подвеску стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС и во внутренний отсек Ту-160.
Стартовая масса крылатой ракеты Х-101 оценивается в 2400 килограммов, из которых 400 килограммов приходится на боевую часть. Длина ракеты составляет примерно 7,5 метра, размах раскладываемого крыла — четыре-пять метров. Скорость ракеты достигает тысячи километров в час.
Точность попадания в цель оценивается в 15-20 метров. Ту-95 способен переносить восемь единиц Х-101 на внешней подвеске, Ту-160 — 12 ракет во внутреннем отсеке. Высокоточное вооружение, созданное с использованием технологий снижения радиолокационной заметности, получило широкую известность после боевого применения в Сирии.
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жириновский разболтал военный «секрет» России84
Хокинг сделал устрашающее предсказание перед смертью37
Европа проигнорировала «восстание» в Киеве226
Резкое решение Кремля шокировало Европу1074
Лондон добился своего155
Видео
00:32
Российскую стелс-ракету Х-101 показали вблизи
Оружие
00:38
Панин выступил с объяснением после инцидента
Шоу-бизнес
00:51
Огромный НЛО сняли на видео
В мире Общество
06:35
Резкое решение Кремля шокировало Европу
В мире Европа
05:55
Киберсражения: Нидерланды объявили о войне с Россией
В мире Статьи
01:05
Жириновский разболтал военный «секрет» России
Армия Оружие
00:32
Киев уличил Москву во лжи и потребовал действий
Украина В мире
01:09
Раскрыты подробности новых санкций против РФ
В мире
02:37
Европейская страна заявила о войне с Россией
В мире Европа
00:39
Мощный удар США по Сирии привел к роковому исходу
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение