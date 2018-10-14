В США повреждены дорогие истребители F-22 Raptor

От урагана «Майкл», обрушившегося в среду на юго-восточное побережье США, пострадали как гражданские, так и военные объекты на востоке страны. Два дня назад сильный ветер нанес урон ангарам, в которых находились самолеты, пишет Air Force Times.

Речь идет о базе Тиндалл, которая, как признает военное командование, сильно пострадала от разгула стихии. Как пишут СМИ, здесь базируются 55 новейших истребителей F-22 стоимостью $330 млн каждый. По версии военного руководства, дорогостоящие самолеты успели вовремя перегнать в другое место. Однако сейчас выясняется, что это не так.

Пресс-секретарь ВВС Энн Стефанек сообщила, что некоторые самолеты были оставлены в ангарах Тиндалла из-за того, что были на технического обслуживании либо из соображений безопасности, все эти ангары были повреждены, когда шторм категории 4 набросился на побережье Мексиканского залива в среду.

«Мы допускаем, что самолеты, что были размещены внутри, также могут быть повреждены, но мы не сможем оценить, насколько серьезно, до тех пор, пока экипажи не смогут безопасно попасть в ангары и разобраться в ситуации».

В ВВС не подтвердили информацию о том, что среди поврежденных ангаров были ангары с F-22. Однако на форуме ВВС США в Facebook идет обсуждение повреждений четырех новейших самолетов. Три из них находились в одном ангаре, которые сильно пострадали, четвертый был размещен отдельно и, как предполагается, пострадал не столь сильно.