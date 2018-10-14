Ужас подводников «противника»: корабли Балтфлота «уничтожили» подлодку «противника»

Торпедная стрельба велась настоящими боеприпасами, но без боевых частей.

Корабельная поисково-ударной группа Балтфлота «уичтожила» подводную лодку условного противника. Об этом сообщили в пресс-службе ЗВО.

Группа в составе малых противолодочных кораблей (МПК) «Калмыкия» и «Кабардино-Балкария» провела поиск подлодки «противника» и уничтожила ее торпедным залпом.

В результате, корабли группы при поддержке противолодочных вертолетов морской авиации Ка-27ПЛ обнаружили «противника», в роли которого выступала дизель-электрическая подводная лодка флота «Дмитров», а затем «уничтожили» ее с помощью практическими боеприпасами без боевых частей.

Также, в ходе маневров экипажи кораблей провели минирование, а также отразили атаку с воздуха.