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США заявили о проблемах с российским «Авангардом»
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CNBC заявил о проблеме при разработке гиперзвукового оружия в России 

Федеральное агентство новостей + ещё 3 36 минут назад
Фото: РИА Новости
У России пока нет достаточно надежного материала для создания гиперзвуковой ракеты «Авангард». Об этом сообщил американский телеканал CNBC
Телекомпания со ссылкой на знакомые с докладами американской разведки источники сообщает, что в России якобы не могут найти источник для создания компонентов ракеты из углеводородного волокна. Доступное в настоящее время углеволокно Москва считает недостаточно надежным, так как сделанный из него корпус может не выдержать нагрева при повторном входе ракеты в плотные слои атмосферы.
«Корпус гиперзвукового аппарата не может выдержать нагрева при повторном входе, из-за чего внутренние системы перестают работать. Поэтому русским нужен лучший материал, в ближайшее время у них будут испытания, и они не думают, что используемый сейчас материал обеспечивают достаточную теплозащиту», — цитирует собеседника телекомпания.
В то же время источник издания отмечает, что программа разработки гиперзвукового оружия является приоритетом России, поэтому все еще может быть успешно завершена к 2020 году.
Представитель Пентагона Эрик Пэхон отметил, что в США пристально следят за «попытками России разработать высокотехнологичное оружие» и в стране продолжают улучшать возможность противодействия «угрозам, которые может представлять Россия».
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