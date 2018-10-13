США заявили о проблемах с российским «Авангардом»

CNBC заявил о проблеме при разработке гиперзвукового оружия в России

России пока нет достаточно надежного материала для создания гиперзвуковой ракеты «Авангард». Об этом сообщил американский телеканал CNBC

Телекомпания со ссылкой на знакомые с докладами американской разведки источники сообщает, что в России якобы не могут найти источник для создания компонентов ракеты из углеводородного волокна. Доступное в настоящее время углеволокно Москва считает недостаточно надежным, так как сделанный из него корпус может не выдержать нагрева при повторном входе ракеты в плотные слои атмосферы.

«Корпус гиперзвукового аппарата не может выдержать нагрева при повторном входе, из-за чего внутренние системы перестают работать. Поэтому русским нужен лучший материал, в ближайшее время у них будут испытания, и они не думают, что используемый сейчас материал обеспечивают достаточную теплозащиту», — цитирует собеседника телекомпания.

В то же время источник издания отмечает, что программа разработки гиперзвукового оружия является приоритетом России, поэтому все еще может быть успешно завершена к 2020 году.