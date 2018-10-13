США усомнились в существовании ракеты «Авангард»

Разведка США узнала о проблемах при разработке гиперзвукового «Авангарда»

Россия не может найти надежный источник для производства важных компонентов из углеводородного волокна для гиперзвуковой ракеты «Аванград». Об этом сообщает портал CNBC со ссылкой на источники, знакомые с докладом разведки США

По их данным, корпус гиперзвукового аппарата не выдерживает нагрева при повторном входе в плотные слои атмосферы, из-за чего перестают работать внутренние системы.

«До сих пор мы видели больше грандиозных заявлений об успехах, чем реальных доказательств этому», — заявил официальный представитель Пентагона Эрик Пэхон.

По информации CNBC, полученная разведкой информация противоречит заявлениям российских властей о начале серийного производства гиперзвукового оружия. Однако эта программы находится у России в приоритете и еще может быть завершена к 2020 году, считают источники издания.

Об «Авангарде» рассказал президент России Владимир Путин 1 марта 2018 года во время послания Федеральному собранию. По словам главы государства, комплекс способен лететь со скоростью в 20 раз выше скорости звука, при этом «он идет к цели, как метеорит, как огненный шар, температура на поверхности изделия — 1600-2000 градусов по Цельсию», а «крылатый блок при этом надежно управляется».