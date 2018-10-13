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США усомнились в существовании ракеты «Авангард»
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Разведка США узнала о проблемах при разработке гиперзвукового «Авангарда» 

Lenta.ru + ещё 7 2 часа назад
Фото: Минобороны РФ
Россия не может найти надежный источник для производства важных компонентов из углеводородного волокна для гиперзвуковой ракеты «Аванград». Об этом сообщает портал CNBC со ссылкой на источники, знакомые с докладом разведки США.
По их данным, корпус гиперзвукового аппарата не выдерживает нагрева при повторном входе в плотные слои атмосферы, из-за чего перестают работать внутренние системы.
«До сих пор мы видели больше грандиозных заявлений об успехах, чем реальных доказательств этому», — заявил официальный представитель Пентагона Эрик Пэхон.
По информации CNBC, полученная разведкой информация противоречит заявлениям российских властей о начале серийного производства гиперзвукового оружия. Однако эта программы находится у России в приоритете и еще может быть завершена к 2020 году, считают источники издания.
Об «Авангарде» рассказал президент России Владимир Путин 1 марта 2018 года во время послания Федеральному собранию. По словам главы государства, комплекс способен лететь со скоростью в 20 раз выше скорости звука, при этом «он идет к цели, как метеорит, как огненный шар, температура на поверхности изделия — 1600-2000 градусов по Цельсию», а «крылатый блок при этом надежно управляется».
Позднее Минобороны объявило о заключении контракта на серийное производство первой партии гиперзвуковых ракет. В июле появилось видео запуска «Авангарда».
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